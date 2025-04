DIRETTA BENEVENTO TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Benevento Trapani? Cerchiamo di capire insieme cosa dicono e non dicono i dati forniti dalle due squadre prima del fischio iniziale, in questo modo oltre a capire i trend delle due protagoniste sapremo anche chi sarà la favorita. Partiamo con i campani, una delle squadre che ha più deluso in questa stagione per via di una difesa molto ballerina, subisce infatti quasi un gol e mezzo nell’ora e mezza di gioco, mentre in atacco si è volati con un 1,2 che non ha permesso una media punti invidiabile. I siciliani invece sono una delle squadre più egoiste della stagione, parliamo di 1,3 assist ogni tre gol, con una media del 34% di reti segnate dopo due dribbling prima del tiro in porta.

Questo ha permesso una media reti tuto sommato accettabile, con 1,4 gol segnati ma in difesa invece si è faticato e non poco con una media di 1,6 reti prese. Attenzione che potrebbe essere una partita da X, come mostra anche il principale bookmaker con questo segno fissato al 31%. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di vederlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Benevento Trapani, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA BENEVENTO TRAPANI, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Benevento Trapani, potrete farlo sul pacchetto Calcio di Sky. Stesso discorso per quanto riguarda la diretta streaming dato che è visibile sull’applicazione di Sky.

CHI LA SPUNTERÀ?

Questa è senza dubbio una delle partite più interessanti di questo turno. La diretta Benevento Trapani, in programma sabato 19 aprile 2025 alle ore 18:30, potrebbe finire in ogni modo e stravolgere la classifica del Girone C di Serie C.

Il Benevento arrivava da una pazzesca striscia di sei pareggi consecutivi con Messina, Latina, Sorrento, Casertana, Crotone e Picerno. La sconfitta è arrivata invece con l’Avellino capolista, ma poi le Streghe hanno battuto l’Audace Cerignola nell’ultimo match.

Il Trapani anche non stava passando un buon periodo nel mese di marzo con sei sconfitte di fila contro Audace Cerignola, Monopoli, Avellino, Giugliano, Cavese e infine Catania. Poi una doppia lezione con Latina e Altamura, entrambe battute 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TRAPANI

Il Benevento giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Nunziante in porta, difesa a quattro composta da Oukhadda, Berra, Capellini e Viscardi. A centrocampo spazio per Acampora e Viviani con Lamesta, Pinato e Manconi dietro a Lanini.

Il Trapani risponderà con l’assetto tattico 3-4-2-1: Ujkaj tra i pali, pacchetto arretrato con Celiento, Malomo e Silvestri. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ciotti, Carraro, Hraiech e Benedetti con Kragl e Ruggiero a supporto di Anatriello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BENEVENTO TRAPANI

Il Benevento è quotato a 1.77 ed è la squadra favorita per vincere. Il successo del Trapani è a 4.15 con il pareggio a 3.40. Over 2.5 a 1.93 e Under a 1.72.