DIRETTA/ Benevento Turris (risultato 1-0) video streaming tv: rete di Ciano! (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA BENEVENTO TURRIS (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Campania la partita tra Benevento e Turris è cominciata da una poco più di una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Auteri, dopo essersi affacciati in avanti intorno al 14′, riescono a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Ciano. Ecco le formazioni ufficiali: BENEVENTO (3-4-3) – Paleari; Viscardi, Capellini, Berra; Improta, Agazzi, Pinato, Masciangelo; Ciano, Ferrante, Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, El Kouakibi, Benedetti, Kubica, Simonetti, Rillo, Carfora, Perlinghieri, Tello, Rossi, Masella, Bolsius, Ciceretti. All.: Auteri. TURRIS (3-5-2) – Marcone; Maestrelli, Cocetta, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Matera, Burgio; Pavone, De Felice. A disp.: Pagno, Fasolino, Miceli, D’Auria, Guida, Rizzo, Primicile, Onda, Saccani, Pugliese. All.: Caneo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

BENEVENTO TURRIS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi fosse interessato a seguire la diretta di Benevento Turris, la gara sarà visibile per tutti gli abbonati al tv satellitare Sky sui canali sportivi, ossia dal 201 in poi. La stessa possibilità sarà riservata anche ai possessori di un abbonamento online alla piattaforma NowTv.

SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Benevento Turris presenta un importante derby campano. Padroni di casa che in questo momento si ritrovano al settimo posto in classifica con 30 punti collezionati in 19 partite. Le reti realizzate sono 17 mentre tre in più quelle subite. Tra le prime 10 della classe il Benevento risulta essere quella con meno gol realizzati. Volendo inserire tutte le squadre presenti in questo campionato per i giallorossi terzo attacco peggiore del campionato. Meno gol sono stati realizzati solamente da Acr Messina e Brindisi, rispettivamente con 16 e 15.

Dall’altra parte scende la formazione biancorossa di Torre del Greco. Le reti realizzate sono 29 mentre quelle subite ben 34 virgola che la proiettano al terzo posto delle difese più battute di questo campionato. In quota marcatori bisogna tenere d’occhio l’attaccante Riccardo Maniero, tornato al gol nelle ultime due partite dopo un lungo digiuno da settembre fino a dicembre. Per lui 5 gol in questo campionato e ancora tanta voglia di dimostrare. (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

La diretta Benevento Turris ha al momento una sola partita disputata, la quale si è conclusa con una vittoria del Turris per 3-1. Questo incontro ha fornito spunti interessanti per valutare le dinamiche tra le due squadre. La partita si è svolta con il Turris che ha dimostrato di avere la meglio, segnando ben tre gol. Gli artefici delle reti sono stati Maniero e D’Auria, i quali hanno contribuito significativamente al successo della squadra. La vittoria del Turris potrebbe aver influito sulla psicologia delle due squadre, creando una sorta di punto di riferimento in termini di prestazioni e risultati.

La vittoria del Turris potrebbe aver sottolineato la sua capacità di gestire gli scontri con il Benevento, almeno nella partita in questione. Tuttavia, va notato che ogni partita è un nuovo capitolo e che il Benevento avrà sicuramente l’opportunità di cercare la rivincita nei prossimi incontri. Inoltre, l’analisi di una sola partita non fornisce un quadro completo delle dinamiche storiche tra le squadre. È possibile che il Benevento, nel corso delle stagioni, abbia ottenuto successi in altre occasioni, e la rivalità potrebbe evolversi in modo imprevedibile nel tempo. In attesa di ulteriori scontri e partite tra Benevento e Turris, sarà interessante osservare come la dinamica competitiva tra le due squadre si svilupperà nel corso della stagione e delle future stagioni. (agg. Gianmarco Mannara)

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Benevento Turris è attesa con grande trepidazione e si svolgerà sul campo del Vigorito oggi, 6 gennaio, alle 16:15. Questo incontro promette di essere un derby entusiasmante, un confronto adrenalinico tra due squadre che stanno affrontando sfide diverse in questa stagione calcistica. I padroni di casa, il Benevento, sono attualmente impegnati nella lotta per consolidare la loro posizione ai playoffs. Tre punti in questa partita potrebbero dimostrarsi cruciali per garantire la qualificazione e favorire ulteriormente il loro percorso nel campionato. La squadra è determinata a ottenere una vittoria che possa consolidare il loro status e migliorare le prospettive per gli obiettivi futuri.

Dall’altro lato, il Turris si trova in una situazione più delicata, impegnato in una strenua lotta per evitare la retrocessione. Attualmente, la formazione di Torre del Greco si trova a soli un punto dalla zona bassa della classifica. Ogni partita è fondamentale, e un passo falso potrebbe riportare tutto in discussione, rendendo questo scontro contro il Benevento di vitale importanza per il Turris. L’aspettativa è di un match vibrante, con entrambe le squadre che daranno il massimo per raggiungere i propri obiettivi. L’emozione e la tensione saranno palpabili, e il risultato di questa partita avrà sicuramente un impatto significativo sulla classifica di entrambe le squadre. Gli appassionati di calcio non vorranno perdersi questo spettacolo e si preparano ad assistere a un derby indimenticabile tra Benevento e Turris.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TURRIS

La diretta di Benevento Turris si prospetta come un’occasione per vedere all’opera interpreti chiave che potrebbero influenzare significativamente l’esito di questo emozionante derby. Analizziamo le formazioni delle due squadre: il Benevento, solito nel suo schema di gioco 3-5-2, dovrà affrontare il derby senza Talia, il quale è stato espulso nell’ultima partita contro il Catania. La sua assenza rappresenta una sfida per la formazione di casa, ma potrà fare affidamento sul suo affidabile tandem d’attacco composto da Marotta e Ferrante, che finora ha dimostrato di essere una coppia letale, riuscendo a mantenere alte le aspettative.

Dal canto suo, il Turris può vantare una difesa solida e invidiabile composta dal trio Maestrelli, Frascatore ed Esempio. Questo muro difensivo si è dimostrato efficace nel garantire risultati positivi per la squadra di Torre del Greco. In attacco, il Turris può contare su un trio di giocatori – De Felice, Maniero e Nocerino – che sta superando le aspettative, contribuendo in modo significativo alla performance della squadra. Entrambe le squadre sono quindi pronte a scendere in campo con giocatori chiave che possono cambiare il corso della partita. La diretta di Benevento Turris si prospetta quindi come uno scontro avvincente, dove la lotta tra questi interpreti determinerà l’esito del derby e lascerà un’impronta indelebile nella memoria degli appassionati di calcio.

BENEVENTO TURRIS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi si sentisse sicuro di azzeccare il risultato queste sono le quote per la diretta di Benevento Turris: Bet365 da un leggero vantaggio alla squadra del Vigorito con una quota pari all’1,60 per la vittoria della formazione giallorossa. Il pareggio pagato meglio invece la offre la piattaforma Eurobet con un 2,10 nel caso esca il segno X. La vittoria Turris è molto alta, quotata dai 2,5 ai 3 su praticamente tutti i siti di scommesse.











