Diretta/ Benfica Ajax streaming video tv: outsider di lusso (Champions)

Benfica Ajax, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio da Luz di Lisbona sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sfida tra outsider di lusso di questa Champions: nella fase a gironi il Benfica si è preso lo scalpo del Barcellona, relegato in Europa League per la prima volta dopo 18 anni, mentre l’Ajax ha dominato un girone vinto davanti a Sporting Lisbona e Borussia Dortmund.

Nel campionato portoghese dopo l’ultimo 2-2 contro il Boavista il Benfica ha mantenuto il terzo posto, restano però a -12 dal Porto capolista e a -6 dallo Sporting secondo. L’Ajax è invece reduce da una serie di dieci vittorie consecutive tra campionato e Coppa d’Olanda, nell’Eredivisie olandese i Lancieri sono primi con 5 punti di vantaggio sul PSV Eindhoven. Al 7 novembre 2018, sempre in Champions League, risale l’ultimo Benfica-Ajax a Lisbona, terminato con il punteggio di 1-1.

DIRETTA BENFICA AJAX STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Benfica Ajax è disponibile su Sky sui canali della televisione satellitare, per la precisione Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport Uno (202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre): in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita in diretta streaming video anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA AJAX

Le probabili formazioni della diretta Benfica Ajax, match che andrà in scena all’Estadio da Luz di Lisbona. Per il Benfica, Nelson Verissimo schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, João Mário, Everton; Yaremchuk, D.Núñez. Risponderà l’Ajax allenato da Erik Ten Hag con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pasveer; Mazraoui, Timber, L.Martínez, Blind; Klaassen, E.Álvarez, Berghuis; Antony, Haller, Tadić.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benfica Ajax, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Benfica con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Ajax, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



