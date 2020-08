Diretta Benfica Ajax Youth League/ Streaming video Canale 20: prima semifinale a Nyon

Benfica Ajax, diretta dall’arbitro Antti Munukka, è la partita in programma oggi sabato 22 agosto 2020, tra le mura del Colorvay Sports Centre di Nyon: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Si entra nel vivo del tabellone finale della Youth League, torneo che vede in campo le miglior formazioni giovanili del continente e proprio con la diretta tra Benfica e Ajax di oggi pomeriggio vivremo la prima delle due semifinali di questa bollente e complicata edizione 2020 (l’altra sarà Salisburgo Real Madrid). Dunque viene messo in palio oggi pomeriggio il primo dei due pass per la finalissima (che avrà luogo sempre a Nyon, ma il prossimo martedì 25 agosto) e davvero non vediamo l’ora di vedere le due contendenti sull’erba svizzera. Saranno infatti riflettori puntati sulla formazione di Heitinga che ha superato solo pochi giorni fa anche il Midtjylland ed è pronto a fare l’impresa, arrivando dove finora mai alcun club olandese è arrivato, nella pur corta storia della manifestazione. Come anche sui lusitani, che dopo la finale raggiunta (e persa col Salisburgo) nel 2016-17, è impaziente ora di salire sul primo gradino del podio. Ma prima di guardare alla finale occorse senza dubbio dare il meglio in questa semifinale, il cui esito ci appare davvero incerto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo subito agli appassionati che la diretta tv di Benfica Ajax Youth League sarà trasmessa in chiaro per tutti: l’appuntamento con la prima semifinale di Youth League è su Canale 20 che sarà raggiungibile anche attraverso il decoder di Sky. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa sfida anche attraverso il sito Sportmediaset.it, dunque in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENFICA AJAX YOUTH LEAGUE

Ma andiamo a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per la diretta di Benfica Ajax per la Youth League oggi pomeriggio: vista la posta in palio e dunque un biglietto per la finale della competizione UEFA, è facile immaginare che oggi vi sarà spazio solo per i titolari più in forma. Ecco che allora per lo schieramento dei lusitani Castro dovrebbe confermare il solito 4-3-3 dove vedremo pronti in attacco Ramos, Henrique Pereira Araujo e Embalo, anche se il numero sette potrebbe anche rischiare la panchina in favore di Robalo Pedro. Saranno maglie consegnate però nella mediana a tre con Brito in cabina di regia e Bernando e Dantas pronti come mezz’ali: per la difesa non mancheranno Ferreira, Alvaro, Morato e Tiago Araujo. Sarà uno speculare 4-3-3 anche lo schieramento di partenza dell’Ajax per questo match della Youth League e in vista della semifinale Heitinga non pare aver grandi dubbi nel compilare la lista dei titolari. In difesa infatti non mancheranno Van Der Slott e Kasanwirjo, come anche Msumpa Nordin e Douglas, con Reizinger fedele tra i pali, impaziente di riscattarsi dopo l’autogol subito ai quarti di finale. A centrocampo darà Regeer il regista del gioco, con Tinber e Warmerdam confermati al suo fianco: pronti in attacco Martha, Rasmussen e Hansen.arcyot

