Diretta/ Benfica Arsenal (Europa League) streaming video e tv: si gioca a Roma

DIRETTA BENFICA ARSENAL: SFIDA DA CHAMPIONS!

Benfica Arsenal, in diretta giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Si gioca a Roma una sfida tra due squadre che possono essere considerate tra le favorite della competizione. Il Benfica torna sulla ribalta europea dopo un pareggio in campionato in casa della Moreirense che ha fatto scivolare la squadra al quarto posto in classifica. Una stagione difficile con la squadra più titolata del Portogallo a -13 dallo Sporting che sta dominando la stagione e l’Europa League potrebbe essere l’occasione giusta per salvare la stagione. Lo stesso vale per l’Arsenal che rispetto al pessimo inizio di annata in Premier League è riuscito a risalire un po’ la china, portandosi al decimo posto dopo l’ultimo 4-2 rifilato al Leeds United. Per i Gunners però la zona Champions League è ancora lontana 8 punti e senza un cambio di passo rischiano di ritrovarsi totalmente fuori dall’Europa nella prossima stagione. L’Europa League può diventare per entrambe le squadre la porta principale per accedere alla Champions della prossima stagione.

DIRETTA BENFICA ARSENAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Arsenal sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a questa emittente potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Serie A e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA ARSENAL

Le probabili formazioni della sfida tra Benfica e Arsenal allo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa allenati da Jorge Jesus scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vlachodimos, Gilberto, Vertongen, Otamendi, Grimaldo, Pizzi, Appelt, Siva, Chichinho, Nunez, Everton. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mikel Arteta con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Leno, Soares, Luiz, Magalhaes, Kolasinac, Pepe, Partney, Elneny, Saka, Nketiah, Lacazette.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Benfica Arsenal: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.85 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.35 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.60 volte l’importo scommesso.

