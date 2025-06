Diretta Benfica Auckland City streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA BENFICA AUCKLAND CITY: PARTITA SCONTATA

La diretta Benfica Auckland City presenta una delle partite forse più scontate in questo Mondiale per Club 2025: si gioca alle ore 18:00 di venerdì 20 giugno presso l’Inter&Co Stadium di Orlando, siamo nella seconda giornata del girone C e le cose sono state chiare fin dall’esordio.

I dilettanti dell’Auckland City meritano certamente un encomio, ma non hanno le armi per fronteggiare le big europee: contro il Bayern Monaco è finita addirittura 10-0, chiaro segnale di come la squadra neozelandese sia di fatto costretta a fare da sparring partner alle sue avversarie.

Così dovrebbe essere anche oggi, contro un Benfica già chiamato a vincere per evitare guai peggiori: quattro giorni fa le Super Aquile hanno rimontato il Boca Juniors in una partita iniziata malissimo, è finita 2-2 e adesso il rischio di eliminazione c’è, perché presumibilmente bisognerà passare dalla differenza reti nel girone con gli argentini.

Staremo a vedere, ma intanto noi dobbiamo parlare della diretta Benfica Auckland City e quindi possiamo fare qualche riferimento alle probabili formazioni della partita, provando a ipotizzare quali saranno le scelte dei due allenatori.

COME VEDERE LA DIRETTA BENFICA AUCKLAND CITY IN STREAMING VIDEO TV

Non è prevista una diretta tv per Benfica Auckland City, la partita del Mondiale per Club 2025 si potrà seguire solo in diretta streaming video se abbonati a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA AUCKLAND CITY

Bruno Lage deve fare i conti con la squalifica di Belotti, che era comunque partito dalla panchina: nel 4-3-3 per la diretta Benfica Auckland City possibile conferma per Pavlidis come centravanti, da valutare gli esterni perché Akturkoglu o Schjelderup possono sostituire Bruma, Di Maria dovrebbe essere ancora titolare o magari essere preservato per il Bayern, quindi giocherebbe Prestianni. A centrocampo comanda sempre Florentino; con lui possibile l’inserimento di Kokçu con la conferma di Aursnes o Renato Sanches, in difesa Otamendi e Antonio Silva proteggono Trubin con Dahl e Carreras come terzini.

Difficile definire le scelte dell’Auckland City: la sensazione è che Ivan Vicelich voglia cambiare qualcosa dando un’occasione a tutti, quindi in difesa pronto Alfie Rogers a sinistra con Connolly o Vale a destra, davanti al portiere Tracey possono essere confermati i tre centrali Mitchell, Den Heijer e Boxall. In mezzo al campo ci sarà sempre Ilich, con lui possibile l’inserimento di Jackson Manuel; a completare la squadra neozelandese ecco gli esterni di centrocampo Lagos e Manickum (o Tong Zhou), come prima punta De Vries insidia la maglia di Bevan.

BENFICA AUCKLAND CITY: QUOTE E PRONOSTICO

Sulla diretta Benfica Auckland City ci sono quote che rappresentano un plebiscito a favore delle Super Aquile: basti pensare che il segno 1 per la vittoria portoghese vale il minimo sindacale, cioè 1,01 volte la giocata, mentre già con l’opzione del pareggio (segno X) andreste a guadagnare ben 16,00 volte quanto messo sul piatto, per non parlare del segno 2 che regola il successo dei neozelandesi e vi farebbe intascare una somma corrispondente a 35,00 volte la posta in palio.