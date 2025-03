Diretta Benfica Barcellona (risultato 0-0): si comincia!

Negli ultimi minuti prima della diretta Benfica Barcellona, ci piace l’idea di ricordare la clamorosa sfida del 21 gennaio scorso proprio a Lisbona. Un match che terminò per 4-5 in favore degli ospiti catalani, che in verità avevano dovuto inseguire fin dal 2’ minuto di gioco, perché nella prima mezz’ora segnò una clamorosa tripletta Pavlidis per il Benfica, mentre per il Barcellona era andato assegno solamente Lewandowski.

Il polacco sarà poi autore di una doppietta, così come Raphinha che deciderà la partita al 96’ con l’ultimo gol, nel tabellino anche l’autorete di Araujo per il Benfica e il gol di Garcia per il Barcellona. Al contrario, possiamo invece ricordare che fu il Benfica a vincere la finale di Coppa dei Campioni del 1961 a Berna proprio contro il Barcellona, anche in quel caso una bella partita con vittoria per 3-2 dei portoghesi, che poi avrebbero fatto il bis l’anno successivo. Sarà spettacolo anche questa sera? Per scoprirlo, seguite la nostra cronaca della diretta Benfica Barcellona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Benfica Barcellona, come vedere la partita

Per seguire la diretta Benfica Barcellona gli interessati dovranno essere in possesso di Sky Sport (canale 254), o in alternativa in diretta sulle piattaforme di streaming video SkyGo o NowTv.

Benfica Barcellona, ospiti favoriti per la vittoria

La diretta Benfica Barcellona andrà in scena alle 21.00 al Estadio da Luz e sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, a scendere in campo sono due squadre che si sono sfidate diverse volte in queste fasi della competizione europea e che sono nelle posizioni alte nei rispettivi campionati.

I padroni di casa stanno disputando un’ottima stagione dal cambio di allenatore, sono secondi in Liga Portugal con 53 punti, alla pari della prima in classifica, mentre in Champions League hanno dovuto battere il Monaco nella doppia sfida. Gli ospiti invece in Europa sono stati una delle migliori squadre della competizione e sono arrivate al secondo posto della League Phase, ne La Liga poi sono primi con 57 punti e puntano alla vittoria finale.

Formazioni Benfica Barcellona, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Benfica Barcellona i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Bruno Lage con un 4-3-3 con Trubin in porta, Carreras e Araujo esterni bassi con Otamendi e Antonio Silva a completare il reparto, Kokcu, Aursnes e Florentino Luis a centrocampo, Akturkoglu e Bruma sulle fasce e Pavlidis punta centrale. La squadra ospite invece potrebbe scendere in campo secondo il 4-2-3-1 di Hansi Flick con Szczesny tra i pali, Koundé, Cubarsi, Araujo e Baldé in difesa, Pedri e de Jong in mediana, trequarti composta da Yamal e Raphinha esterni offensivi e Dani Olmo in posizione centrale in supporto di Lewandowski unica punta.

Scommessa Benfica Barcellona, quote e possibile risultato finale

La diretta Benfica Barcellona è una sfida che sulla carta ha un netto favorito per la vittoria finale, la squadra ospite per via del valore più alto dei singoli giocatori in rosa e per l’abitudine ad arrivare alle fasi finali della competizione, non è da sottovalutare la squadra di casa che comunque ha a disposizione ottimi giocatori, tra cui uno dei migliori realizzatori della competizione. Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, vediamo che la vittoria del Barcellona ha la quota minore pari a 1.80, la quota più alta è quella del pareggio pari a 3.90 e la vittoria del Benfica ha una quota più alta pari a 3.70.