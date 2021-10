DIRETTA BENFICA BAYERN MONACO/ Vieo streaming tv: l’arbitro è Ovidiu Hategan

DIRETTA BENFICA BAYERN MOANCO: L’ARBITRO

Benfica Bayern Monaco sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, uno dei fischietti di maggiore spicco nel panorama europeo, come è normale che sia per una partita di spicco in questa terza giornata di Champions League. La squadra arbitrale per il match di Lisbona sarà un curioso mix tra Romania e Olanda, perché davanti al VAR avremo il signor Pol Van Boekel, olandese come il suo connazionale Jochem Kamphuis nei panni di assistente AVAR. In campo invece ecco un quartetto rumeno, che sarà infatti completato dai due guardalinee Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe e dal quarto uomo Marcel Birsan.

Tornando a parlare invece del signor Ovidiu Hategan, ricordiamo che è nato ad Arad il 17 luglio 1980, ha debuttato nel massimo campionato nazionale rumeno nel 2006 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Per quanto riguarda invece l’attuale stagione 2021-2022, possiamo osservare che il signor Hategan ha già arbitrato nel tabellone principale della Champions League la partita Atletico Madrid Porto, una sfida rovente come testimoniano i nove cartellini gialli più un’espulsione per rosso diretto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BENFICA BAYERN MOANCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Bayern Monaco di Champions League sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara, sarà necessario essere abbonati al pacchetto calcio. La stessa emittente permette anche la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, quest’anno è possibile seguire la Champions League anche attraverso la piattaforma Infinity +, broadcaster di Mediaset, la quale trasmette in diretta streaming video tramite l’app dedicata.

BENFICA BAYERN MOANCO: I BAVARESI IN DIFESA DEL PRIMO POSTO

Benfica Bayern Monaco, in diretta mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 presso Estádio da Luz di Lisbona, sarà valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Sarà una sfida affascinante, dove a contendersi la vittoria saranno la seconda e la prima in classifica del girone E. Il Benfica, con un pareggio e una vittoria, che hanno fruttato 4 punti è in seconda piazza. Nell’ultima giornata, i portoghesi hanno battuto nettamente il Barcellona con il punteggio di 3-0. Un risultato inaspettato che fa ben sperare la squadra di Jorge Jesus in chiave passaggio del turno.

Il Bayern Monaco guida il gruppo E con 6 punti, frutto di due vittorie consecutive. All’esordio, i bavaresi si sono imposti con un secco 0-3 espugnando il Camp Nou di Barcellona. Nell’ultimo turno con un roboante 5-0 hanno superato in grande scioltezza la Dinamo Kiev. La squadra di Nagelsmann è tra le favorite per la vittoria finale, e vorrà dimostrare il suo valore in tutte le gare. Entrambe le formazioni non hanno ancora subito gol in questa Champions League e sono le uniche due compagini ad aver realizzato almeno un gol nel girone E. Infatti, Barcellona e Dinamo Kiev non sono riuscite ancora a realizzare reti.

PROBABILI FORMAZIONI DI BENFICA BAYERN MOANCO

Ecco le probabili formazioni della partita Benfica Bayern Monaco di Champions League, che andrà in scena all’Estádio da Luz. L’allenatore del Benfica, Jorge Jesus, dovrebbe optare per il modulo 3-4-3, schierando: Vlachodimos in porta. Verissimo, Otamendi, Vertonghen in difesa. A centrocampo Almeida, Joao Mario, Weigl e Grimaldo. Il tridente offensivo sarà composto da Pizzi, Seferovic e Silva.

Nagelsmann, dovrebbe rispondere schierando il suo Bayern Monaco con un 4-2-3-1. Manuel Neuer a difendere i pali bavaresi. Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez e Davies a comporre la linea di difesa. Kimmich e Goretzka a formare la coppia di centrocampo. Sulla trequarti: Sabitzer al centro, con Gnabry e Sané al suo fianco. L’unico attaccante sarà il bomber Robert Lewandowski.

QUOTE E PRONOSTICI

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Benfica Bayern Monaco di Champions League proposte dall’agenzia Snai. Padroni di casa che non hanno i favori dei pronostici in questa gara. La vittoria del Benfica, associata al segno 1 è quotata 7.00. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X quotato 5.25. Il risultato più probabile sembra la vittoria del Bayern Monaco, infatti il segno 2 è quotato 1.40.



