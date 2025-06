Diretta Benfica Bayern streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live al Mondiale per Club 2025, oggi 24 giugno

DIRETTA BENFICA BAYERN (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Benfica Bayern vivremo una delle partite più blasonate del Mondiale per Club 2025, almeno nella fase a gironi. Possiamo però sottolineare che per i portoghesi questo incrocio è un vero e proprio incubo, dal momento che in tredici precedenti ufficiali si contano dieci vittorie per il Bayern Monaco, tre pareggi e clamorosamente nessuna vittoria per il Benfica. Parliamo naturalmente di partite tutte disputate nel contesto delle Coppe europee, mentre oggi si giocherà per la prima volta a livello mondiale: undici volte si è giocato in Coppa dei Campioni/Champions League e due volte invece in Coppa Uefa,

Anche il bilancio dei gol è chiarissimo e ci parla di 36 reti realizzate dal Bayern Monaco a fronte di appena nove per il Benfica, con punteggi spesso molto netti. Curiosamente questo non sarà il primo confronto stagionale: mercoledì 6 novembre 2024 avevamo avuto Bayern Benfica all’Allianz Arena per la fase a gironi di Champions League e avevano vinto per 1-0 i padroni di casa bavaresi grazie al gol di Jamal Musiala al 67’ minuto di gioco. Chissà se la diretta Benfica Bayern servirà ai lusitani per sfatare uno storico tabù, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENFICA BAYERN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Benfica Bayern in tv sarà la partita di staserai chiaro, quindi appuntamento su Italia 1 e in diretta streaming video su Mediaset Infinity, oltre che su Dazn.

BENFICA BAYERN: CLASSICA DEL CALCIO EUROPEO

Fra tante partite spesso esotiche, è bello trovare qualche volta un classico che ha già scritto tante pagine di storia: la diretta Benfica Bayern ci terrà compagnia alle ore 21.00 italiane di stasera, martedì 24 giugno, per la terza giornata del girone C del Mondiale per Club 2025 dal Bank of America Stadium di Charlotte.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto al Benfica, che al debutto ha pareggiato con il Boca Juniors e poi ha travolto l’Auckland City, ma che per raggiungere la qualificazione senza dipendere dal numero di gol degli argentini ha bisogno di un pareggio contro la corazzata tedesca – senza dimenticare che in caso di vittoria si prenderebbe il primo posto.

Il Bayern Monaco invece è già certo degli ottavi di finale grazie al clamoroso 10-0 d’apertura contro i neozelandesi e soprattutto alla fondamentale vittoria contro il Boca Juniors per 2-1, firmata dal decisivo gol di Olise al minuto 84. Tutto bene quindi finora per una delle squadre naturalmente più attese del Mondiale per Club 2025…

Inoltre una sfida tutta europea non ha i dubbi su motivazioni, condizioni fisiche, incognite sui rivali o altre variabili di molte partite finora: la diretta Benfica Bayern potrà quindi essere una perfetta cartina di tornasole circa il livello in questo momento di portoghesi e tedeschi, quindi staremo molto attenti…

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BAYERN

Bruno Lage non può fare troppi calcoli nelle probabili formazioni per la diretta Benfica Bayern, ipotizziamo per i portoghesi il modulo 4-2-3-1 nel quale davanti al portiere Trubin potrebbero trovare posto Barreiro, Antonio Silva, Otamendi e Carreras come difensori; in mediana la coppia formata da Aursnes e Kokcu, mentre l’eterno Di Maria aprirà il trio con Renato Sanches e Akturkoglu sulla trequarti, a supporto del centravanti Pavlidis.

Il Bayern Monaco è già qualificato, Vincent Kompany potrebbe quindi fare qualche calcolo nel suo modulo 4-2-3-1: Neuer in porta; in difesa indichiamo Laimer, Upamecano, Stanisic e Guerreiro con il ritorno quindi del francese dal primo minuto; in mediana potrebbe riposare Goretzka e allora scegliamo Kimmich e Pavlovic; cambierà certamente qualcosa anche nel reparto offensivo, noi proviamo ad indicarvi Olise, Muller e Sane alle spalle del numero 9 Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Sebbene la partita sia più importante per i portoghesi, il pronostico Snai sulla diretta Benfica Bayern sorride ai tedeschi. Il segno 2 infatti è favorito a quota 2,00, mentre in caso di pareggio il valore è di 3,05, infine ecco una quotazione pari a 4,40 qualora fosse il Benfica a vincere oggi la sfida tutta europea.