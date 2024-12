DIRETTA BENFICA BOLOGNA, A CACCIA DEI TRE PUNTI

Mercoledì sera alle 21 andrà in scena all’Estadio da Luz di Lisbona la diretta Benfica Bologna valida per la sesta giornata di UEFA Champions League. I lusitani arrivano a questa sfida da ben cinque vittorie consecutive, e da un buon percorso in Champions League, sporcato dalle due sconfitte subite per mano di Bayern Monaco e Feyenoord. I portoghesi si trovano così pienamente in corsa sia per il campionato, dove sono a soli due punti dallo Sporting Lisbona, sia in Champions, dove con nove punti sono ampiamente fra le prime ventiquattro squadre che accederebbero ai playoff.

A cercare di rovinare la festa ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da un’ottima prova contro la Juventus ma ancora a caccia della prima vittoria in Champions League. Gli emiliani sono stati fin’ora vittima della poca esperienza in Champions. Infatti dopo il primissimo pareggio contro lo Shakhtar per gli uomini di Italiano sono arrivate quattro sconfitte. Sui rossoblu incombono dei record negativi, potrebbero essere infatti l’ottava squadra della storia della Champions a perdere le prime tre trasferte senza segnare un gol, sta ora a Vincenzo Italiano e i suoi invertire questa tendenza.

DOVE VEDERE DIRETTA BENFICA BOLOGNA IN TV E IN STREAMING VIDEO

La diretta Benfica Bologna sarà trasmessa mercoledì alle ore 21 su Sky Sport 253 e Sky Sport Arena, con streaming disponibile tramite Now TV o Sky Go su PC, smartphone e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BOLOGNA

Per la diretta Benfica Bologna ecco le probabili formazioni. Il Benfica si schiera con un 4-2-3-1: Trubin in porta e Bah, Araujo, Otamendi e Carreras in difesa. A centrocampo, Aursnes e Florentino gestiranno il gioco, mentre Akturkoglu, Kokcu e Di Maria agiranno alle spalle di Pavlidis.

Il Bologna risponde con il solito 4-2-3-1: Skorupski tra i pali, mentre Posch, Lucumì, Beukema e Lykogiannis formeranno la linea difensiva. Ferguson e Freuler in mediana dietro Iling-Junior, Odgaard e Ndoye pronti a supportare Castro in attacco.

SCOMMESSE BENFICA BOLOGNA, LE QUOTE

Per la diretta Benfica Bologna i siti di scommesse danno il Benfica favoritissimo con una quota di 1.50 per la vittoria, mentre il Bologna è dato addirittura a 6.00, infine più probabile il pareggio a 4.30. Le scommesse sul numero di gol vedono l’Over 2.5 quotato a 1.80, mentre l’Under 2.5 è a 2.10. Un’opzione interessante potrebbe essere il gol con una quota di 2.00, infatti entrambe le squadre non rimangono a secco di reti da quattro partite consecutive.