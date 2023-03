Diretta Benfica Bruges/ Streaming video tv: tutto facile per le Super Aquile?

DIRETTA BENFICA BRUGES: PORTOGHESI FAVORITI!

Benfica Bruges, in diretta naturalmente dall’Estadio Da Luz della capitale portoghese Lisbona, si giocherà all’Estadio Da Luz, alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 7 marzo: è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 e per essere onesti sembra tutto scritto in questo confronto: all’andata il Benfica ha vinto 2-0 in Belgio, e in questo modo potrebbe permettersi anche di perdere con una rete di scarto in casa propria, senza dimenticare che le Super Aquile sono state competitive a livelli straordinari fino a questo momento nel corso della loro stagione europea, come ha imparato il PSG ma soprattutto la Juventus (sconfitta sia all’andata sia al ritorno) nella fase a gironi.

Il Bruges dunque ha davanti a sé un’impresa che sembra francamente ai limiti dell’impossibile: per proseguire la sua favola in Champions League dovrà vincere con almeno due gol di scarto per andare ai supplementari, tre per ribaltare completamente la situazione. I belgi hanno già fatto un capolavoro nel girone, chiuso al secondo posto pur essendo la squadra di quarta fascia (l’unica tra queste ad essersi qualificata) e in più chiudendo le prime quattro partite senza subire gol. Andrà tutto secondo logica oppure ci potranno essere sorprese? Lo scopriremo seguendo la diretta di Benfica Bruges…

DIRETTA BENFICA BRUGES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Bruges viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento dunque è sui canali del decoder di Sky e riservato solo agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video per Benfica Bruges senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che la partita, così come le altre di Champions League, sarà trasmessa anche sulle piattaforme Now TV e Mediaset Infinity +: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità e bisognerà essere abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BRUGES

Nelle probabili formazioni per la diretta di Benfica Bruges l’allenatore di casa Roger Schmidt si schiera ovviamente con un modulo 4-2-3-1: in porta ecco Vlachodimos, davanti a lui dovremmo vedere una linea difensiva con Otamendi e Antonio Silva centrali mentre i terzini dovrebbero essere Gilberto a destra e Grimaldo a sinistra. In mezzo al campo Florentino farà coppia con Aursnes; l’ex Inter Joao Mario parte invece largo dalla destra sulla trequarti e si può scambiare la posizione con Rafa Silva, che agisce centralmente. David Neres come esterno sinistro è favorito su Schjelderup; per quanto riguarda infine il ruolo di prima punta, Gonçalo Ramos (che ha segnato una doppietta venerdì in campionato) dovrebbe partite in vantaggio su Peter Musa.

Scott Parker, allenatore degli ospiti belgi, se la gioca invece con il modulo 4-3-3: Jutgla, fenomenale nella fase a gironi di Champions League, dovrebbe tornare titolare al centro del tridente a discapito di Yaremchuk, con Lang a sinistra e uno tra Buchanan (favorito) e Antonio Nusa a destra. A centrocampo ci sarà sicuramente Vanaken come mezzala; da capire invece chi tra Nielsen e Onyedika sarà il perno centrale e c’è un ballottaggio anche per la seconda maglia da mezzala, con Sowah e Rits che si giocano il posto, con il secondo che potrebbe essere il titolare. In difesa invece, a protezione del portiere Mignolet ci saranno i due centrali Boyata e Mechele; Clinton Mata sarà il terzino destro, a sinistra infine dovremmo vedere Meijer.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Benfica Bruges in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i padroni di casa portoghesi: il segno 1 è infatti quotato a 1,45 per il successo del Benfica, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Bruges la quotazione per il segno 2 è pari a ben 6,75 volte la posta in palio. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti il segno X è proposto a 4,50.











