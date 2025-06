Diretta Benfica Chelsea streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 28 giugno

DIRETTA BENFICA CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia sarebbe a senso unico verso la diretta Benfica Chelsea, che si giocherà fra pochi minuti per il Mondiale per Club 2025. Infatti si contano tre precedenti ufficiali, tutti terminati con vittorie del Chelsea, che per di più ha poi sempre vinto il titolo in palio. Le prime due partite sono infatti quelle dei quarti di finale nella Champions League 2011-2012, che poi gli inglesi avrebbero vinto nella finale contro il Bayern Monaco: il Benfica fu superato con una vittoria esterna per 0-1 a Lisbona martedì 27 marzo 2012 e con il 2-1 interno a Stamford Bridge nella partita di ritorno, mercoledì 4 aprile.

Risultati mondiale per Club 2025/ Palmeiras ai quarti! Diretta gol live score (oggi 28 giugno)

Passò poco più di un anno e Benfica e Chelsea mercoledì 15 maggio 2013 si ritrovarono ad Amsterdam per disputare la finale di Europa League: terza vittoria del Chelsea, con il risultato di 2-1. Fernando Torres segnò il primo gol al 60’, poi Oscar Cardozo pareggiò su calcio di rigore al 68’ minuto, ma nel recupero ecco il gol di Branislav Ivanovic per consegnare al Chelsea quella Europa League. I portoghesi quindi saranno animati anche da un desiderio di rivincita nella diretta Benfica Chelsea! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Palmeiras Botafogo (risultato finale 1-0): la decide Paulinho! (Mondiale per Club 2025)

BENFICA CHELSEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Benfica Chelsea in tv sarà una delle partite ance in chiaro su Canale 5, che si aggiunge alla piattaforma Dazn, punto di riferimento per la diretta streaming video.

DIRETTA BENFICA CHELSEA: UN OTTAVO TUTTO EUROPEO

Ci sarà profumo di Champions League nel secondo ottavo di finale del Mondiale per Club 2025: parliamo infatti della diretta Benfica Chelsea, in programma alle ore 22.00 italiane di stasera, sabato 28 giugno, presso il Bank of America Stadium di Charlotte tra i portoghesi e gli inglesi di Enzo Maresca.

Il Benfica ha avuto il grande merito di vincere un girone che comprendeva anche Bayern Monaco e Boca Juniors grazie alla vittoria contro i tedeschi nell’ultima giornata, dopo il pareggio con gli argentini e la vittoria contro l’Auckland. Insomma, un bel cammino, anche se l’accoppiamento degli ottavi poteva essere più favorevole.

Probabili formazioni Benfica Chelsea/ Quote: Di Maria la star (Mondiale per Club 2025, oggi 28 giugno)

Il Chelsea non ha brillato particolarmente nel girone D, chiuso al secondo posto a causa della sconfitta contro il Flamengo: insomma, i Blues hanno fatto fino a questo momento il minimo indispensabile, ma restano naturalmente una squadra di enorme valore e se giocheranno come sanno dovrebbero anche essere favoriti.

In ogni caso ci attende un match di alto livello, un confronto tutto europeo che sicuramente sarà garanzia di una competizione interessante, staremo a vedere se il Chelsea saprà alzare il proprio livello contro un Benfica già competitivo. Gli ingredienti giusti ci sono, ora diamo spazio alla diretta Benfica Chelsea…

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA CHELSEA

Bruno Lage dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 per i portoghesi nelle probabili formazioni per la diretta Benfica Chelsea: detto che sarà squalificato Alvaro Carreras, ecco che la difesa a quattro davanti a Trubin dovrebbe essere composta da Dahl, Antonio Silva, Otamendi e Aursnes, lasciando quindi spazio a Renato Sanches e Barreiro nel cuore della mediana; la stella Di Maria apre invece la trequarti offensiva, dove potrebbero giocare anche Kokcu e Akturkoglu, con Pavlidis naturalmente centravanti.

La risposta del Chelsea di Enzo Maresca è con un modulo 4-2-3-1 nel quale c’è aperto ancora qualche ballottaggio. Noi comunque proviamo ad indicarvi il portiere Sanchez e davanti a lui quattro difensori che da destra a sinistra dovrebbero essere Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella; in mediana ecco la coppia formata da Enzo Fernandez e Caicedo; in avanti invece scegliamo il trio sulla trequarti formato da Nkunku, Palmer e Pedro Neto, magari con Delap confermato prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Sono favoriti gli inglesi nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Benfica Chelsea. Infatti è pari a 2,10 la quotazione per il segno 2, mentre poi si sale a valori fra loro molto simili in caso di pareggio (3,40) oppure per la vittoria del Benfica, che è quotata a 3,50 volte la posta.