Diretta Benfica Chivas/ Streaming video e tv: impegno di International Champions Cup

Benfica Chivas si gioca alle ore 22:00 italiane di sabato 20 luglio, presso il Levi’s Stadium di Santa Clara: siamo in California, dove va in scena una parte della International Champions Cup 2019. Negli Stati Uniti è presente anche la Fiorentina, che ha già sfidato i messicani e se la vedrà domani contro l’Arsenal (ma a Charlotte, nel North Carolina); come sappiamo il torneo estivo si gioca in diverse location e prevede che ci sia una classifica “all’italiana”, dunque le varie squadre sono sostanzialmente impegnate in tournée nelle quali si affrontano l’una con l’altra. La grande attesa per la sfida di questa sera è soprattutto per il Benfica, che ha vinto il campionato portoghese e il prossimo anno proverà a ripetersi, ma innanzitutto prepara la Supercoppa nella quale affronterà i grandi rivali cittadini dello Sporting Lisbona. Adesso vediamo, aspettando la diretta di Benfica Chivas, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La International Champions Cup 2019 è trasmessa in diretta tv su Sportitalia, e dunque anche Benfica Chivas si potrà seguire su questo canale: oggi l’emittente è disponibile soltanto al numero 60 del vostro televisore essendo stata tolta dal satellite, ma eventualmente la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito www.sportitalia.com, utilizzando come sempre dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA CHIVAS

Sono tutte da valutare le probabili formazioni di Benfica Chivas: Bruno Lage dovrebbe scegliere un 4-4-1-1 per i lusitani, con Vlachodimos protetto da Ferro e German Conti mentre sulle fasce possono correre Pedro Pereira – tornato dal prestito al Genoa – e Nuno Tavares. A centrocampo si andrà con i giovani, dunque Florentino e Gedson Fernandes a comporre la cerniera; sugli esterni Pizzi e Rafa Silva possono essere favoriti su Zivkovic e Cervi ma ci sarà turnover tra primo e secondo tempo. Taarabt si gioca il posto con Chiquinho sulla trequarti, la prima punta potrebbe essere De Tomas. Il Deportivo Chivas Guadalayara schiera invece il 4-2-3-1: in porta Gudino, coppia difensiva con Mier e Alanis e Briseno pronto a subentrare, Van Rankin e il giovane Mayorga possono essere i terzini. A centrocampo ecco Jesus Molina e Michael Perez; pronto anche Alan Cervantes che può fare all’occorrenza il trequartista tra Brizuela (o Javier Lopez) e Zendejas, davanti Oribe Peralta resta favorito ma occhio al giovane Cisneros.



