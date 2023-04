Diretta/ Benfica Inter (risultato 0-0) video streaming tv: Dzeko-Lautaro, c’è Dimarco

DIRETTA BENFICA INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Benfica Inter sta per cominciare, nei minuti che ancora ci separano dal fischio d’inizio a Lisbona possiamo presentare la partita mettendo a confronto le statistiche dei nerazzurri e dei portoghesi nella Champions League 2022-2023. Per l’Inter parliamo del secondo posto nel difficilissimo girone C, chiuso dai nerazzurri dietro al Bayern ma davanti al Barcellona, più l’ottavo di finale vinto contro il Porto con il risultato complessivo di 1-0, quindi il bilancio complessivo dei nerazzurri di Simone Inzaghi è di quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, con 11 gol segnati e 7 subiti che portarono naturalmente a +4 il valore della differenza reti per l’Inter.

Per il Benfica invece i numeri sono di lusso, tra il primo posto nel girone H davanti al PSG e il travolgente ottavo di finale dominato con un complessivo 7-1 contro il Bruges: il bilancio è di sei vittorie e due pareggi, con addirittura 23 gol segnati e solo 8 subiti, per un fantastico +15 nella differenza reti. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Benfica Inter, poi la partita finalmente comincia!

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Joao Mario, Florentino, Chiquinho, Aursnes; Rafa Silva, Ramos. All. Schmidt

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi (Aggiornamento di Mauro Mantegazza).

DIRETTA BENFICA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Inter sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che si aggiunge alla trasmissione sui canali satellitari Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Molto ampia sarà pure l’offerta per quanto riguarda la diretta streaming video di Benfica Inter, tramite Mediaset Play per tutti oltre che attraverso i servizi su abbonamento di Sky Go, Infinity e Now TV, che sono punti di riferimento per la Champions League.

BENFICA INTER: I TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Benfica Inter, che vanta naturalmente un precedente leggendario come la finale della Coppa dei Campioni 1965, giocata a San Siro il 27 maggio e vinta per 1-0 dai padroni di casa nerazzurri, che ebbero il vantaggio del fattore campo. Era naturalmente la Grande Inter di Helenio Herrera, schierata con la formazione che probabilmente ricordano a memoria anche molti tifosi nerazzurri che all’epoca non erano nemmeno nati. A decidere sotto la pioggia di Milano fu il gol di Jair al 42’ minuto del primo tempo.

Successivamente, l’unico altro incrocio tra Benfica e Inter risale agli ottavi della Coppa Uefa 2003-2004 e anche in quel caso ebbero la meglio i nerazzurri, grazie a un pareggio per 0-0 all’andata a Lisbona (unico precedente in terra lusitana) e alla pirotecnica vittoria per 4-3 al ritorno al Meazza, con le reti della Beneamata che arrivarono grazie a una doppietta di Obafemi Martins e ai gol di Alvaro Recoba e Christian Vieri. L’Inter quindi ha sempre avuto la meglio sul Benfica ed è ancora imbattuta: la storia sorride ai nerazzurri, speriamo che sia lo stesso anche per la cronaca… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BENFICA INTER: INZAGHI DEVE EVITARE IMBARCATE!

Benfica Inter, diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver naturalmente presso lo stadio Da Luz della capitale portoghese Lisbona, avrà inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) e sarà l’attesissima partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Si respirerà la storia del calcio internazionale, ricordando la finale vinta dai nerazzurri nel 1965, quando la Grande Inter di Helenio Herrera fece il bis in Coppa dei Campioni battendo proprio il Benfica, ma sarà pure un curioso secondo incrocio consecutivo con il Portogallo. L’Inter infatti è riuscita ad avere la meglio sul Porto negli ottavi di finale, ma le Aquile della capitale potrebbero essere un ostacolo ancora più complicato.

Il Benfica infatti era già arrivato ai quarti l’anno scorso, gioca benissimo, ha impressionato l’opinione pubblica internazionale fin dalla fase a gironi, nella quale ha preceduto PSG e Juventus (con doppia vittoria contro i bianconeri), infine ha letteralmente travolto il Bruges agli ottavi e allora l’Inter dovrà ritrovare la sua migliore versione per andare avanti. Sappiamo che per i nerazzurri le ultime sono state settimane davvero difficili: Simone Inzaghi si gioca moltissimo nel doppio confronto con il Benfica, perché ultimamente i risultati sono stati davvero deludenti, tra colpe assortite e anche un po’ di sfortuna. La Champions League potrebbe naturalmente nobilitare tutta la stagione, ma sarà vietato sbagliare. Non serve aggiungere molto altro, siamo però molto curiosi di scoprire che cosa ci riserverà la diretta di Benfica Inter.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER

Nelle probabili formazioni per la diretta di Benfica Inter, l’allenatore di casa Roger Schmidt deve fare i conti con la squalifica di Otamendi, leader della difesa del Benfica. Ecco allora che nel modulo 4-2-3-1 dei lusitani ipotizziamo in porta Vlachodimos, protetto da Gilberto come terzino destro dal momento che Bah è acciaccato, i due centrali che a questo punto saranno Silva e Lucas Verissimo (oppure Morato) ed infine Grimaldo a sinistra; in mediana potrebbero essere titolari Aursnes e Chiquinho oppure Florentino, mentre sulla trequarti ecco David Neres, il grande ex Joao Mario e Rafa (in ballottaggio con Chiquinho se Florentino giocasse in mediana), che agiranno alle spalle del centravanti titolare del Benfica, maglia che dovrebbe andare a Goncalo Ramos.

Per quanto riguarda invece i nerazzurri, Simone Inzaghi dovrebbe cambiare qualche uomo rispetto al turnover attuato contro la Salernitana. Non cambia il modulo, che sarà il solito 3-5-2 con Onana in porta, ma in difesa rientrerà Bastoni per formare un terzetto tutto italiano con Darmian e Acerbi, mentre De Vrij è la prima alternativa; a centrocampo ecco Dumfries a destra, mentre nel cuore della mediana ritroverà il posto da titolare Brozovic, naturalmente affiancato dalle due mezzali Barella e Mkhitaryan, infine a sinistra si annuncia un ballottaggio tra Dimarco e Gosens, con l’italiano forse favorito. L’altro ballottaggio sarà quello tra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco che potrebbe essere in vantaggio per affiancare Lautaro Martinez, di nuovo titolare dopo il parziale riposo all’Arechi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Benfica Inter, con favorita la squadra padrona di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,20 per un successo del Benfica, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di un pareggio, infine ecco che un successo esterno da parte dell’Inter varrebbe 3,45 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita allo stadio Da Luz di Lisbona.











