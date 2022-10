Diretta Benfica Juventus Primavera/ Streaming video tv: Montero sogna in Youth League

DIRETTA BENFICA JUVENTUS PRIMAVERA: PER PASSARE IL TURNO!

Benfica Juventus Primavera sarà diretta dall’arbitro kosovaro Genc Nuza: appuntamento alle ore 16:00 (italiane) di martedì 25 ottobre, presso il Futebol Campus di Seixal, per la partita che si gioca nella 5^ giornata del gruppo H di Youth League 2022-2023. È la partita che potrebbe consegnare il passaggio del turno ai giovani bianconeri: un pareggio potrebbe non essere sufficiente ma avvicinerebbe comunque l’obiettivo, tuttavia Paolo Montero (reduce dalla doppia vittoria sul Maccabi Haifa) vuole vincere e chiudere i conti, sapendo che nell’ultima giornata gli incroci di calendario favorirebbero il Benfica.

In questo girone la Juventus Primavera ha perso solo all’esordio, poi si è rialzata e ora occupa la seconda posizione; la stagione è molto positiva in termini generali, perché in campionato (dove è arrivata una roboante vittoria sul Cagliari) è primo posto in coabitazione con la Roma, e ora chiaramente l’obiettivo è proseguire su questa falsariga. Vedremo quello che succederà nella diretta di Benfica Juventus Primavera; aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa interessante partita.

DIRETTA BENFICA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Juventus Primavera sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Youth League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS PRIMAVERA

Per la diretta Benfica Juventus Primavera Luis Araujo, tecnico delle Super Aquile, dovrebbe schierare un 4-3-3: ricalcando quello che ha vinto in casa del Psg, avremmo Coser e Jevsenak a protezione di André Gomes con Joao Tomé e Sepencer in qualità di terzini; poi un centrocampo comandato da Nuno Felix che si posiziona in cabina di regia; Joao Neves e Prioste sono favoriti sulle mezzali (qui c’è Ndour che reclama una maglia), poi nel tridente spazio a Luis Semedo come centravanti, sugli esterni giocheranno due tra Diego Moreira, Hugo Félix e José Marques.

La Juventus Primavera si dispone con il 4-2-3-1: davanti a tutti è ancora ballottaggio tra Tommaso Mancini e Nicolò Turco, sulla trequarti da verificare le condizioni di Strijdonck e allora Anghelé è preallertato, nel caso Hasa può scalare sull’esterno destro con la conferma di Mbangula sull’altro versante. A centrocampo si va ancora con la coppia formata da Boende e Ripani (Giulio Doratiotto può essere un’alternativa), poi dovremmo vedere una difesa con Dellavalle e Huijsen davanti a Simone Scaglia, Stefano Turco e Rouhi invece agirebbero come terzini.











