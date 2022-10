Diretta Benfica Juventus/ Streaming video Canale 5: la vittoria potrebbe non bastare

DIRETTA BENFICA JUVENTUS: BIANCONERI, ULTIMA SPIAGGIA!

Benfica Juventus, partita diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic, si gioca alle ore 21:00 di martedì 25 ottobre: presso l’Estadio Da Luz va in scena la 5^ giornata nel gruppo H di Champions League 2022-2023. Anche vincendo, la Juventus potrebbe non qualificarsi agli ottavi: pesa tanto la sconfitta interna – subita in rimonta – contro le Super Aquile nel girone di andata, pesa ancor più l’incredibile ko contro il Maccabi Haifa. Che i bianconeri si siano ripresi in campionato è importante, ma qui conta poco: la situazione è disperata, anzi si rischia addirittura di non guadagnare il pass per i playoff di Europa League sarebbe un fallimento.

Il Benfica invece è vicino agli ottavi, che blinderebbe aritmeticamente con un pareggio questa sera; ovviamente però Roger Schmidt vuole vincere per provare a prendersi il primo posto nel girone, e avere sulla carta un accoppiamento più morbido agli ottavi. La sfida è ovviamente con il Psg, con cui sono arrivati due pareggi; noi adesso possiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà al Da Luz, ma aspettando la diretta di Benfica Juventus possiamo fare la nostra consueta analisi sui temi principali della partita, iniziando come sempre da quelle che sono le probabili formazioni di un match molto interessante.

DIRETTA BENFICA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Juventus verrà trasmessa su Canale 5: sarà quindi un appuntamento in chiaro per tutti, disponibile anche su Infinity Plus (che fa sempre capo a Mediaset, ma è in abbonamento) e ovviamente in mobilità attraverso il servizio garantito da Mediaset Play. Ricordiamo inoltre che l’alternativa è fornita dalla televisione satellitare, che manda in onda tutti i match di giornata (al netto di quello su Prime): anche in questo caso la visione sarà riservata ai clienti, che potranno utilizzare la diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO BENFICA JUVENTUS SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS

Nell’attesa della diretta di Benfica Juventus, ecco allora che Roger Schmidt punta sul solito 4-2-3-1: in porta Vlachodimos, davanti a lui il giovane Antonio Silva con l’esperto Otamendi e due terzini che saranno Gilberto e Grimaldo. A centrocampo il posto dovrebbe essere di Joao Mario, che giostrerà al fianco di Enzo Fernandez; sulla linea più avanzata dovremmo vedere Rafa Silva in posizione centrale, assistito dagli esterni Diogo Gonçalves e David Neres; qui da vedere, perché Gonçalo Ramos si gioca il posto di centravanti con Petar Musa ma ad avanzare potrebbe essere lo stesso Rafa Silva, aprendo un posto che potrebbe occupare Joao Mario con Florentino da mediano.

Nella Juventus, Massimiliano Allegri deve fare i conti con gli infortunati: in difesa Alex Sandro può agire con Danilo e Bonucci, ma l’ex Porto potrebbe fare il laterale a tutta fascia (al posto di Kostic, che resta favorito) liberando una posizione per Rugani (più di Gatti) con Szczesny che andrà in porta. A destra correrà Cuadrado, in mezzo al campo il ballottaggio è tra McKennie e Miretti mentre sembrano avere una maglia senza discussioni Locatelli e Rabiot; davanti, giocando con il 3-5-2, è inevitabile che ci sarà la coppia formata da Vlahovic e Milik anche perché la Juventus ha ben poco da difendere in questa Champions League.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Benfica Juventus, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,97 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 3,75 volte la giocata con questo bookmaker.











