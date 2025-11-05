Diretta Benfica Leverkusen, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Estádio da Luz per la quarta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA BENFICA LEVERKUSEN, SOLO SCONFITTE PER LE AQUILE

Si comincia mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 21:00 con la diretta Benfica Leverkusen. Presso l’Estádio da Luz di Lisbona le Aquile vanno a caccia dei primi punti per quest’edizione 2025/2026 della Champions League avendo conosciuto nient’altro che la sconfitta quando siamo ormai giunti alla quarta giornata del torneo.

La squadra allenata da mister José Mourinho, subentrato dopo l’inaspettato KO contro il Qarabag patito fra le mura amiche, è in questo momento penultima in classifica visto che si trova al trentacinquesimo posto con zero punti guadagnati, al pari dell’Ajax che si piazza alle sue spalle soltanto per differenza reti.

I biancorossi, reduci dal tris rifilato loro in trasferta dal Newcastle, sperano di aggiudicarsi un successo al più presto possibile ma anche il Bayer Leverkusen insegue i tre punti. I tedeschi, trentesimi con i loro due punti, hanno pareggiato contro Copenaghen e PSV Eindhoven per poi perdere addirittura per 7 a 2 in Germania col PSG.

I rossoneri hanno quantomeno bisogno di riscattarsi con una prestazione migliore di quanto ammirato nel turno precedente contando che hanno finito per arrendersi pure in campionato nel weekend contro il Bayern Monaco, quando le Aspirine sono state travole per 3 a 0 dai bavaresi.

DIRETTA BENFICA LEVERKUSEN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Benfica Leverkusen è su Sky oppure su Now Tv, almeno in streaming utilizzando le applicazioni ufficiali come Sky Go. La partita verrà anche trasmessa in televisione per gli abbonati dell’emittente satellitare sul canale Sky Sport 256.

DIRETTA BENFICA LEVERKUSEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benfica Leverkusen: gli uomini di Mourinho dovrebbero partire dall’inizio con un 4-2-3-1 affidandosi a Trubin in porta, Aursnes, Otamendi, Araujo e Dahl in difesam Barrenechea e Rios in mediana, Schjelderup, Sudakov e Lukebakio trequartisti con Pavlidis punta unica. Modulo 3-4-2-1 di partenza invece per mister K. Hjulmand che punterà su Flekken tra i pali, Tapsoba, Balde e Quansah dietro, Grimaldo, Garcia, Echeverri ed Arthur nel mezzo, Poku e Kofane a supporto del centravanti Schick.

DIRETTA BENFICA LEVERKUSEN, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers propendono per i padroni di casa come possibili vincitori se parliamo dell’esito finale della diretta Benfica Leverkusen. Le agenzie di scommesse sportive come Bet365 pagano infatti il successo dei padroni di casa a 2.05 mentre il Bayer ha le stesse possibilità di pareggiare o trionfare vistoche sia il segno x che il 2 vengono quotati a 3.50.