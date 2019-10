Diretta Benfica Lione/ Streaming video tv: lusitani nei guai (Champions League)

Benfica Lione, partita diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, è valida per la terza giornata nel gruppo G di Champions League 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre, al Da Luz dove le Super Aquile possono solo vincere per risollevare una situazione che si è fatta complessa. In quello che era definito praticamente da tutti il girone più accessibile, i portoghesi hanno perso sia contro il Lipsia che contro lo Zenit; adesso dunque hanno bisogno di un successo per rimettersi in corsa, ma in termini generali possiamo dire che questa squadra negli ultimi anni non sia mai riuscita ad essere troppo competitiva in questo torneo. Diverso il discorso per il Lione, che dopo aver pareggiato in casa contro lo Zenit ha ottenuto la prima vittoria espugnando la Red Bull Arena; i francesi dunque sono in piena corsa anche per vincere il raggruppamento, anche se questo al momento non concede troppe “scappatoie” in termini di accoppiamento agli ottavi di finale. Ora aspettiamo la diretta di Benfica Lione; intanto valutiamo quali saranno le probabili formazioni di questa partita leggendo in maniera più dettagliata le potenziali scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Lione non dovrebbe essere garantita dalla televisione satellitare: questa non è una delle partite che vengono trasmesse questa sera, ma l’appuntamento per tutti gli abbonati sarà con il canale Sky Sport Collection (numero 205) che manda in onda Diretta Gol Champions League, ovvero la trasmissione che fornisce in tempo reale gol e azioni salienti dai campi collegati. Il servizio di diretta streaming video vi consentirà di seguire questa programmazione anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIONE

E’ possibile che Bruno Lage cambi qualcosa per Benfica Lione: in porta è già tornato Vlachodimos, in difesa si candida ad avere un posto Ferro che potrebbe giocare al fianco di Ruben Dias (con Jardel in panchina), sugli esterni Tomas Tavares e Grimaldo sono favoriti. In mediana non si prescinde da Fejsa, mentre Gedson Fernandes ha possibilità di essere titolare; così anche uno tra Caio e De Tomas, che insidiano le maglie di Pizzi e Taarabt. Possibile conferma per Rafa Silva, così come per la prima punta Seferovic anche se Carlos Vinicius sta crescendo. Sylvinho dovrebbe invece confermare il 3-5-2 che ha vinto a Lipsia: Dubois e Youssouf Koné affiancano i centrocampisti ma sono pronti ad arretrare in fase di non possesso, formando una linea difensiva con Andersen, Marcelo e Marçal che agiscono a protezione del portiere Anthony Lopes. In mediana dunque restano Thiago Mendes e Tousart, con Aouar che di fatto agisce da perno centrale ma avanza il suo raggio d’azione fino a raggiungere la trequarti, per dare supporto a Depay e uno tra Terrier (titolare tre settimane fa) e Moussa Dembélé.

QUOTE E PRONOSTICO

Benfica Lione vede partire favorita la squadra di casa, quasi a sorpresa: l’agenzia di scommesse Snai ha quotato a 2,10 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria delle Super Aquile, mentre per il successo esterno dei transalpini il valore della vostra vincita corrisponderebbe a 3,25 volte quello che avrete deciso di investire. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 3,60 volte quanto puntato.



