Diretta Benfica Lipsia/ Streaming video e tv: partita intrigante (Champions League)

Benfica Lipsia verrà diretta dall’arbitro greco Tasos Sidiropoulos: si gioca martedì 17 settembre alle ore 21.00 presso l’Estadio Da Luz di Lisbona, sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, nello specifico per il girone G che comprende anche Lione e Zenit San Pietroburgo e dunque è aperto a qualunque risultato. I portoghesi lo scorso anno sono riusciti a conquistare il titolo nazionale dopo un lungo testa a testa contro il Porto. Perso il gioiellino Joao Felix, venduto a una cifra record all’Atletico Madrid, la squadra si è ritrovata subito a sgomitare per la vetta del campionato portoghese assieme allo stesso Porto e alla rivelazione Famalicao. I lusitani hanno vinto due Coppe dei Campioni ai leggendari tempi di Eusebio nel 1961 e nel 1962, ma il miglior risultato in Champions League in tempi recenti sono stati i quarti di finale raggiunti nel 2016. Il Lipsia è invece alla sua seconda esperienza in Champions League dopo l’eliminazione nella fase a gironi del 2017. Il club tedesco, giovane fondazione del colosso Red Bull, quest’anno punta al titolo in Bundesliga sotto la guida di uno dei più intraprendenti e giovani tecnici d’Europa, l’ex Hoffenheim Julian Nagelsmann.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benfica Lipsia, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIPSIA

Diamo un rapido sguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo in Benfica Lipsia, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Da Luz di Lisbona, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-4-2 per il Benfica allenato dal portoghese Lage che scenderà in campo con: Vlachodimos, Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Samaris, Fiorentino, Silva, Seferovic, De Tomas. Risponderà il Lipsia guidato in panchina dal tedesco Nagelsmann con un 4-4-2: Gulacsi, Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg, Sabitzer, Laimer, Kampl, Forsberg, Poulsen, Werner.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Lipsia è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro il Benfica. Successo interno quotato 2.75, pareggio offerto a una quota di 3.50 ed affermazione esterna proposta a una quota di 2.50. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.10 per quanto concerne l’under 2.5.



