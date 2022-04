Diretta Benfica Liverpool/ Streaming video tv: inglesi favoriti, Champions League

DIRETTA BENFICA LIVERPOOL: OSPITI STRA FAVORITI!

Benfica Liverpool, diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano presso l’Estadio Da Luz di Lisbona alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera, martedì 5 aprile 2022, sarà la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2021-2022. Una partita che vede sulla carta nettamente favoriti gli ospiti inglesi, la diretta di Benfica Liverpool mette infatti di fronte i portoghesi che hanno già compiuto un’impresa a giungere fin qui e gli inglesi che invece puntano al trionfo finale.

Il Benfica negli ottavi di finale ha compiuto una piccola impresa eliminando l’Ajax vincendo al ritorno ad Amsterdam, ma adesso i lusitani sono chiamati a cercare qualcosa di ancora più difficile. Intanto, sarebbe già una bella soddisfazione fare bene nella partita d’andata davanti ai propri tifosi: il Liverpool infatti punterà a chiudere subito la pratica, come aveva fatto sostanzialmente agli ottavi contro l’Inter, anche se poi i nerazzurri sono andati a vincere ad Anfield al ritorno, mettendo qualche brivido ai Reds. Inglesi comunque favoriti, che cosa succederà stasera nella diretta Benfica Liverpool?

DIRETTA BENFICA LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Liverpool sarà garantita per gli abbonati Sky sui canali satellitari Sky Sport Football e Sky Sport 253. Per quanto riguarda la diretta Benfica Liverpool in streaming video, essa sarà invece garantita da Sky Go e Now TV, ma anche da Mediaset tramite Infinity +.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Benfica Liverpool ci dicono che Nelson Verissimo ha quasi tutta la rosa a disposizione e dovrebbe puntare su un modulo 4-4-2. Le Super Aquile potrebbero giocare con Vlachodimos tra i pali, protetto da due centrali di grande esperienza come Otamendi e Vertonghen, con André Almeida (favorito su Gilberto) e Grimaldo terzini. In mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Joao Mario, che prenderebbe il posto di Meité affiancando il regista Weigl. Sugli esterni i favoriti sono Rafa Silva e Everton, anche se Diogo Gonçalves potrebbe giocare a sinistra; davanti invece si va verso la coppia formata da Yaremchuk e Darwin Nuñez.

Jurgen Klopp invece ritrova Alexander-Arnold: lo azzardiamo già tra i titolari ma con Joe Gomez alternativa a destra. La difesa del Liverpool avrà poi Robertson a sinistra, con Matip e Van Dijk a protezione di Alisson. A centrocampo Fabinho possibile titolare scalzando Thiago Alcantara, da valutare poi Curtis Jones che se la gioca con lo spagnolo, quasi certo del posto invece Jordan Henderson. Nel tridente offensivo Luis Diaz si gioca la maglia, ma sarà dura capire chi potrebbe rimanere fuori: possiamo puntare su Mané in veste di attaccante centrale e questo vorrebbe dire panchina per Diogo Jota, mentre l’intoccabile è Salah, che naturalmente partirà dalla corsia di destra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Benfica Liverpool, in base alle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai, che ha le idee molto chiare perché propone il segno 2 a quota 1,35 in caso di vittoria esterna del Liverpool. Si sale poi a quota 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 9,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo casalingo del Benfica.











