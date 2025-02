Diretta Benfica Monaco (risultato 0-0): si comincia!

Eccoci alla diretta Benfica Monaco, in teoria l’incrocio più equilibrato di tutti i playoff di Champions League mettendo di fronte la sedicesima e la diciassettesima in classifica del girone unico, separate solamente dalla differenza reti a parità di punti dopo otto partite. Per i monegaschi probabilmente giocare in trasferta è una buona notizia, perché i precedenti due incroci (anche nel girone) erano andati in scena entrambi allo Stade Louis II, ma hanno visto un doppio successo esterno del Benfica.

I portoghesi hanno già vinto quattro volte in trasferta in questa Champions League, mentre in casa il Benfica non convince molto, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte al Da Luz finora. Tuttavia bisogna anche osservare che il Monaco nelle ultime due trasferte di Champions League ha sempre perso per 3-0, sia a Londra contro l’Arsenal sia a San Siro con l’Inter: fin qui le curiosità che possiamo ricavare dai numeri, ma adesso è meglio cedere la parola alla diretta Benfica Monaco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Benfica Monaco, partita ancora aperta

La diretta Benfica Monaco sarà valida per il ritorno degli spareggi del nuovo formato della Champions League, a scendere in campo sono due squadre che giocano un calcio propositivo e che stanno vivendo ottimi momenti di forma nei loro rispettivi campionati nei quali stanno lottando per le posizioni alte della classifica, i padroni di casa stanno lottando per la vittoria della Liga Portugal sono secondi e con la vittoria nell’ultima gara stanno continuando ad inseguire la prima posizione.

Gli ospiti invece sono al quarto posto in Ligue 1 e il loro obiettivo è quello di riuscire ad entrare nelle prime tre per avere un posto assicurato nella prossima Champions League. La gara d’andata ha visto trionfare il Benfica per 0-1 in casa del Monaco, rimasto in dieci uomini, con un gol di Pavlidis.

Benfica Monaco, le probabili formazioni

Per la diretta Benfica Monaco dell’Estadio da Luz i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Bruno Lage con il solito 4-3-3 con Trubin in porta, Leandro Santos, Antonio Silva, Otamendi e Carreras in difesa, Kokcu, Florentino Luis e Aursnes in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Akturkoglu e Schjelderup sulle fasce e Pavlidis in posizione centrale.

Gli ospiti invece potrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 scelto dal tecnico Adolf Hutter, con Majecki tra i pali, Mawissa e Vanderson gli esterni bassi con Kehrer e Salisu come difensori centrali, Zakaria e Camara in mediana, Biereth unica punta alle cui spalle agiranno Akliouche, Minamino e Ben Seghir.

Diretta Benfica Monaco, come vedere la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Benfica Monaco delle 21.00 sarà necessario che tutti gli appassionati e gli interessati alla sfida siano in possesso di un abbonamento per i servizi di Sky Sport, potranno quindi sintonizzarsi al canale Sky Sport (canale 255), o collegarsi alle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Scommessa Benfica Monaco, quote e pronostico

La diretta Benfica Monaco è una gara che si appresta ad essere divertente e ricca di occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, entrambe le squadre giocano un calcio offensivo e vorranno vincere la partita per consolidare il proprio vantaggio o per ribaltare il risultato complessivo, la squadra che però parte favorita è sicuramente quella di casa sia per la vittoria nella partita d’andata che per il clima caldo del suo stadio.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare bet365, la vittoria del Benfica è data quasi per scontata con una quota di 1.80, ritenuto molto difficile è invece il pareggio a cui è stata assegnata una quota di 4.10, poco sotto la quota della vittoria del Monaco a 3.90.