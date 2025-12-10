Diretta Benfica Napoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA BENFICA NAPOLI (RISULTATO 2-0): SORRIDE MOURINHO

Cross di Politano, Otamendi mette in angolo di testa. Neres calcia da fuori area, Trubin si rifugia in angolo. Conte inserisce Lucca per Lang. Politano in mezzo, non ci arriva McTominay. Pavlidis da fuori area, respinge Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic salva su Palvlidis. Giallo a Vergara per un fallo in ripiegamento. Termina il match, la Champions League ritornerà a fine Gennaio, il Napoli si giocherà praticamente tutto a Copenaghen il 21. (agg. Umberto Tessier)

BARREIRO DI TACCO!

Inizia la ripresa tra Benfica e Napoli, negli azzurri dentro Politano e Spinazzola per Olivera e Beukema. Raddoppia il Benfica! Rios in mezzo, Barreiro di tacco trafigge Milinkovic-Savic. Fallo di Lang su Ivanovic, arriva il giallo. Politano in mezzo, palla tra le braccia di Trubin. Siamo giunti all’ora di gioco, per il Napoli non sarà facile riaprirla. (agg. Umberto Tessier)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA BENFICA NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Benfica Napoli è quella che viene trasmessa su Amazon Prime Video, di conseguenza non sarà un appuntamento in tv ma solo in diretta streaming video per gli abbonati.

CI PROVA DI LORENZO

Neres prova il dribbling ma viene chiuso in area. Lang per Di Lorenzo che di testa non trova la porta. Olivera per Hojlund che viene chiuso. Neres in mezzo, si ostacolano McTominay ed Olivera. Neres, al momento, il migliore in campo per il Napoli. Arsnes da fuori area, palla deviata da Olivera in angolo. Lang trattenuto da Dedic, manca un giallo. Squadre al riposo. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA RICHARD RIOS!

Inizia il match tra Benfica e Napoli. Scontro tra Sudakov e Hojlund, per fortuna si riprendono entrambi. Elmas chiude in area, i padroni di casa chiedono rigore ma sembra che non ci sono gli estremi. Primi dieci minuti senza particolari emozioni. Grandissima occasione per il Benfica! Ivanovic, da solo in area, trova la grande risposta di Milinkovic-Savic! Ottimo inizio del Benfica di Mourinho. Errore di Milinkovic-Savic che passa la sfera ad Aursnes, da solo in area spreca incredibilmente. Benfica in vantaggio! Ancora da matita rossa la difesa del Napoli, Milinkovic-Savic non esce, tocco all’indietro, Richard Rios, con un tocco non pulitissimo, la sblocca. (agg. Umberto Tessier)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Nell’attesa per la diretta Benfica Napoli, possiamo naturalmente ricordare che nella storia di questa partita ci sono quattro precedenti, con ricordi globalmente positivi per i partenopei, che infatti vantano tre vittorie a fronte di una sola sconfitta e in Champions League hanno il 100% di successi con la doppia vittoria nel girone del 2016, ma non possiamo sottrarci alla tentazione di parlare soprattutto di José Mourinho e Antonio Conte in questo testa a testa. Sarà la decima sfida contro il Napoli per José Mourinho, con un bilancio finora in perfetto equilibrio con tre vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, mentre purtroppo per Antonio Conte contro il Benfica c’è la semifinale di Europa League persa con la Juventus nel 2014.

In compenso, il pugliese vanta quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte nei sette precedenti con il portoghese, il primo fu il pareggio per 1-1 in Atalanta Inter del 13 dicembre 2009. Sfida affascinante in panchina quindi, ma sicuramente anche in campo: leggiamo le formazioni ufficiali, poi via alla diretta Benfica Napoli! BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, T. Araujo, Otamendi, Dahl; Richard Rios, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Sudakov; F. Ivanovic. Allenatore: José Mourinho NAPOLI (3-4-3): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, M. Olivera; David Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENFICA NAPOLI: OCCASIONE PER CONTE!

Va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 10 dicembre la diretta Benfica Napoli, che rappresenta certamente una bella occasione per i partenopei nella sesta giornata di Champions League 2025-2026: imperativo ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo quella raccolta contro il Qarabag, per tornare a sperare.

Il Napoli arriva dal successo contro la Juventus che lo ha mantenuto al primo posto in campionato, rispetto a qualche tempo fa sta ritrovando le sue certezze sia pure in una situazione di grande emergenza per gli infortuni, e ora affronta la trasferta del Da Luz con fiducia anche per lo scenario che riguarda i lusitani.

Nonostante il ritorno di José Mourinho infatti il Benfica arranca: due settimane fa ha finalmente vinto in Champions League battendo l’Ajax – che è messo peggio – ma con appena 3 punti nella super classifica poter pensare di arrivare ai playoff è complicato, a meno di un finale di regular season in ascesa.

Certamente quindi Antonio Conte dovrà stare attento a non sottovalutare l’impegno, ma possiamo comunque dire che nella diretta Benfica Napoli ci siano tutti gli elementi per portare a casa un altro successo e allora non ci resta che scoprire quello che succederà sul terreno di gioco del Da Luz tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA NAPOLI

Andiamo quindi a studiare le scelte di campo per la diretta Benfica Napoli: Mourinho dispone il suo classico 4-2-3-1 con Pavlidis a fare da riferimento avanzato, venerdì ha giocato contro lo Sporting Lisbona e quindi il turnover di fatto non c’è stato. Forse Tomas Araujo può giocare in difesa con Otamendi, poi Dedic e Dahl come sempre i terzini mentre saranno Richard Rios e uno tra Barrenechea e Manu Silva i due mediani, davanti a loro dovrebbe poi operare Barreiro che è favorito su Joao Rego, con Aursnes e Sudakov che senza troppi dubbi percorreranno le corsie laterali.

Nel Napoli è sempre rosa corta, e pochi cambi rispetto a domenica: davanti a Vanja Milinkovic-Savic agiscono Beukema, Rrahmani e Buongiorno, Di Lorenzo si allarga a destra e sull’altro versante potrebbe esserci stavolta Spinazzola, poi a centrocampo le scelte sono obbligate e quindi si dovrebbe andare ancora una volta con Elmas a fare il mediano accompagnato da McTominay, a meno che Conte si inventi qualche alchimia tattica. Davanti invece avremo Lang e David Neres ad accompagnare Hojlund; da valutare Politano, che con questo nuovo modulo ma soprattutto la crescita della concorrenza ha per ora perso il posto.

QUOTE E PRONOSTICO BENFICA NAPOLI

Danno ragione ai lusitani le quote proposte dalla Snai sulla diretta Benfica Napoli: abbiamo infatti il segno 1 che vale 2,25 volte quanto messo sul tavolo, contro il valore da 3,20 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo dei partenopei, siamo dunque in una situazione di equilibrio con l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, che con questo bookmaker vi garantirebbe una somma corrispondente a 3,30 volte la posta in palio.