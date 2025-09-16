Diretta Benfica Qarabag streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 16 settembre

DIRETTA BENFICA QARABAG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Benfica Qarabag: nessun precedente tra due squadre che però in Champions League e in generale nelle coppe europee hanno grande tradizione, lo possiamo dire anche della squadra azera che rappresenta una presenza più o meno costante nelle fasi finali, anche se poi arrivare in fondo è tutto un discorso diverso. Sicuramente lo è anche per il Benfica, che a distanza di ormai oltre 60 anni sta ancora subendo la maledizione di Bela Guttmann: che ci fosse davvero qualcosa di “magico” nelle parole dello storico allenatore chiaramente resta difficile, tuttavia il suo anatema ha avuto effetto.

Da quel momento il Benfica sta ancora aspettando di vincere un trofeo internazionale, ci ha provato in più occasioni e anche in epoca recente, raggiungendo ma perdendo due finali di Europa League consecutive oltre all’ultima disputata in Coppa dei Campioni, quella del 1990 a Vienna contro il Milan. Chissà se prima o poi si potrà vedere la squadra portoghese festeggiare e porre fine a questa maledizione: intanto gustiamoci insieme l’esordio nella nuova edizione dell’entusiasmante Champions League, con la diretta Benfica Qarabag che prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

BENFICA QARABAG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Benfica Qarabag in tv sarà riservata in esclusiva agli abbonati di Sky Sport, che avranno a disposizione anche Sky Go e Now TV per la diretta streaming video.

BENFICA QARABAG: PORTOGHESI FAVORITI

Due squadre completamente diverse per tradizione e molto lontane geograficamente, avrà un fascino particolare la diretta Benfica Qarabag alle ore 21.00 di questa sera, martedì 16 settembre 2025, dallo stadio Da Luz di Lisbona per la prima giornata della fase campionato della Champions League edizione 2025-2026.

Parliamo di due squadre che sono entrambe arrivate dai preliminari estivi, che al Benfica sono toccati in quanto seconda nello scorso campionato portoghese, che attualmente iscrive direttamente alla fase campionato di Champions League una sola squadra. Il Benfica ha superato prima il Nizza e poi il Fenerbahce per conquistare un posto nella Coppa che ha vinto due volte, anche se ormai molti decenni fa.

Il Qarabag invece ha portato l’Azerbaigian nel tabellone principale della Champions League: non è in realtà una prima volta assoluta, ma l’impresa fa comunque sempre notizia, perché parliamo di una realtà ai margini (in tutti i sensi) del grande calcio europeo. Per il Qarabag ci sono stati ben tre turni estivi, superando nell’ordine Shelbourne, Shkëndija e Ferencváros per arrivare fin qui.

La logica dice che i portoghesi dovrebbero avere qualcosa in più, fosse anche solo per il fattore campo ma in realtà anche come valore dei giocatori, ma gli azeri si giocano un sogno e allora staremo a vedere se riusciranno a firmare una sorpresa già nella prima giornata con la diretta Benfica Qarabag…

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA QARABAG

L’allenatore di casa è Bruno Lage, che dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Benfica Qarabag. Il portiere Soares sarà quindi protetto dalla difesa a quattro formata da Dahl, Antonio Silva, Araujo e Obrador; in mediana dovrebbero agire Rios e Barrenechea, mentre sulla trequarti offensiva del Benfica diamo spazio ad Aursnes, Barreiro e Schjelderup alle spalle del centravanti Pavlidis.

A livello tattico dovrebbe essere una sfida speculare, perché anche il collega Gurban Gurbanov dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 per il Qarabag. Tra i pali Mahammadaliyev; i difensori potrebbero essere Dani Bolt, Badavi Hüseynov, Mmaee e Abbas Hüseynov; a centrocampo ecco invece Chriso e Cabrayilzada; qualche metro più avanti potrebbero agire Kashchuk, Addai e Bayranov, infine Qurbanly potrebbe essere la prima punta ospite.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Benfica Qarabag indica i padroni di casa come nettamente favoriti secondo le quote Snai. Una vittoria dei portoghesi infatti sarebbe quotata a 1,21, mentre già il pareggio varrebbe ben 6,50 volte la posta in palio, con il segno 2 quotato infine a ben 13 volte la giocata.