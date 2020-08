Diretta Benfica Real Madrid Youth League/ Streaming video Canale 20: ecco la finale

Benfica Real Madrid è la finale di Youth League 2019-2020: in diretta dal Colovray Sports Centre di Nyon, si gioca alle ore 18:00 di martedì 25 agosto. Si arriva all’ultimo atto di una competizione giovanile che è alla sua settima edizione, e che continua a entusiasmare: purtroppo non avremo rappresentanti italiane in campo, e la “colpa” è dei blancos che prima hanno rimontato la Juventus (agli ottavi) e poi hanno fatto fuori l’Inter, sfruttando la superiorità numerica e dilagando nel finale, forse anche oltre gli eventuali demeriti dei nerazzurri. Benfica e Real Madrid si giocano dunque il titolo: è la prima finale di Youth League per i giovani spagnoli, già la terza per i lusitani che però hanno sempre perso e dunque potrebbero riuscire a mettere le mani sul primo trofeo della loro storia. Nel frattempo, mentre aspettiamo che la diretta di Benfica Real Madrid prenda il via, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Benfica Real Madrid, come era successo per i turni precedenti di Youth League, sarà trasmessa su Canale 20: tutti gli appassionati avranno dunque la possibilità di accendere il loro televisore e assistere alla finale del torneo, in alternativa potranno dotarsi di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e attivare il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, viene garantito dal sito ufficiale Sportmediaset.it

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA REAL MADRID

Studiando le probabili formazioni di Benfica Real Madrid, notiamo che i lusitani dovrebbero giocare con un 4-3-3: in porta va Leo Kokubo, davanti a lui due difensori centrali come Alvaro e Morato mentre sugli esterni bassi agiranno Joao Ferreira e Tiago Araujo. Davanti alla difesa il playmaker dovrebbe essere Brito; le mezzali che gli forniranno supporto saranno Bernardo e Tiago Dantas, entrambi trattatori di palla. Davanti, nel tridente, Henrique Araujo e Embalò giocheranno come esterni fornendo assistenza a Gonçalo Ramos, straordinario attaccante che è forse il principale spauracchio per i blancos. E’ un 4-1-4-1 quello del Real Madrid: in porta dovrebbe giocare Fuidias, Ramon e Chust a protezione con la spinta sugli esterni da parte di Sergio Santos e Miguel Gutierrez, terzino goleador. Blanco il giocatore che fa da riferimento davanti alla difesa, Morante si abbasserà in fase di non possesso per dare una mano ma in impostazione affiancherà Arribas, che si scambierà la posizione con Carlos Dotor che parte da sinistra. Sull’altro versante Marvin Park, anche se Jordi è rientrato dalla squalifica; come prima punta giocherà naturalmente Latasa, quattro gol nella Youth League.

