Diretta Benfica Zenit/ Streaming video tv: ci si gioca tutto (Champions League)

Benfica Zenit, diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca per la sesta e ultima giornata del girone G di Champions League. Appuntamento alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera all’Estadio da Luz di Lisbona, dove Benfica Zenit determinerà le sorti di entrambe le formazioni. I portoghesi sono il fanalino di coda con 4 punti in classifica e con il pareggio di due settimane fa a Lipsia hanno abbandonato ogni ambizione per i primi due posti, ma vincendo potrebbero ancora essere ripescati in Europa League, ai danni dello stesso Zenit oppure del Lione, che sono invece appaiati a quota 7 punti dopo il successo dei russi per 2-0 contro i francesi. Per lo Zenit di conseguenza tutto è possibile, dalla qualificazione in Champions League al passaggio nella seconda Coppa fino all’eliminazione da tutto. Le combinazioni sono ancora molto elevate in questo girone intricato e con forte rischio di arrivi a pari punti: possiamo dire che con un pareggio almeno il terzo posto è garantito, mentre una vittoria darebbe quasi certamente la garanzia del passaggio agli ottavi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Zenit sarà un’esclusiva di Sky, che trasmetterà la partita sul canale Sky Sport 257. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare anche la diretta streaming video, garantita come al solito dal servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA ZENIT

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Benfica Zenit. Tra i padroni di casa è indisponibile Rafa Silva, il Benfica di Bruno Lage dovrebbe schierarsi con il 4-4-1-1 con Vlachodimos fra i pali; davanti a lui difesa a quattro con Tavares, Dias, Ferro e Grimaldo; a centrocampo capitan Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi, mentre in attacco ecco il trequartista Chiquinho in appoggio alla prima punta Carlos Vinicius. Situazione più delicata per lo Zenit San Pietroburgo: Kuzyaev e Rakits’kyy sono squalificati mentre Malcom e Mammana sono infortunati. Mister Sergey Semak dovrebbe schierare Kerzhakov in porta; difensori Karavaev, Ivanovic, Osorio e Santos; a centrocampo i mediani Erokhin e Barrios più gli esterni Sutormin e Shalov, mentre in attacco la coppia titolare potrebbe vedere in azione Azmoun e Dzyuba.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine quale potrebbe essere il pronostico di Benfica Zenit secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sembrano partire favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 vale 2,15, ma si sale non di molto per le altre due ipotesi. Il segno 2 infatti è quotato a 3,35, mentre il segno X varrebbe 3,40 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA