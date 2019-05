Diretta Bergamo Capo d’Orlando/ Streaming video e tv: match point Benfapp (gara-3)

Bergamo Capo d’Orlando, in diretta dal PalaAgnelli, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 30 maggio: gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A2 2018-2019 va in scena con campo invertito rispetto alle prime due partite, ma in Lombardia si arriva con la Benfapp avanti 2-0 e un match point sulla racchetta per andare in finale, dove è attesa più o meno da tutti gli addetti ai lavori. Fino a questo momento i siciliani hanno saputo rispettare il pronostico, devono ancora perdere una partita nella post season e hanno aperto una lunghissima striscia di vittorie; la BB14 sotto questo profilo parte chiaramente svantaggiata, ma il modo in cui ha fatto fuori Montegranaro nei quarti di finale ci dice che le possibilità per Sandro Dell’Agnello non sono del tutto chiuse; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Bergamo Capo d’Orlando, se la serie si prolungherà ad una quarta partita o se l’Orlandina sarà la prima finalista di Serie A2 con percorso netto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Capo d’Orlando sarà trasmessa da Sportialia, canale accessibile a tutti al numero 60 del telecomando (gli abbonati Sky potranno trovarlo anche al numero 225 del decoder). In assenza di un televisore, gara-3 della semifinale playoff potrà essere seguita anche in diretta streaming video, grazie alla stessa emittente che fornisce le immagini su www.sportitalia.com, sito visitabile con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E CONTESTO

In Bergamo Capo d’Orlando, la parola d’ordine per Sandro Dell’Agnello è fermare Brandon Triche: la guardia non ha ripetuto la straordinaria prestazione di gara-1 (sarebbe stato francamente disumano) ma è stato ancora una volta straordinario mettendo a referto 24 punti con 8/10 da 2 e aggiungendo 4 rimbalzi, 14 assist e 6 recuperi. Nella sua seconda partita della semifinale la valutazione (35) si è abbassata in virtù delle 5 palle perse e dello 0/10 dall’arco: anche così Triche ha dominato, e allora appare chiaro come le speranze dei lombardi di girare la serie siano appese a un filo. Soprattutto Bergamo ha giocato gara-2 senza Brandon Taylor, rimasto a guardare dalla panchina per 40 minuti; Terrence Roderick è stato encomiabile (27 punti, 8 rimbalzi, 8 assist, 4 recuperi e 10/19 dal campo) ma non è bastato, perchè Capo d’Orlando ha oggettivamente molte più soluzioni al proprio arco e ha potuto contare su Jordan Parks (26 punti, 10/16, 4 rimbalzi). Se i due USA continueranno a funzionare in questo modo, verosimilmente la Benfapp sarà già questa sera in finale; a Bergamo il compito di smentire il pronostico e provare a mettere i bastoni tra le ruote della squadra siciliana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA