DIRETTA/ Bergamo Chieri video streaming Rai: piemontesi ok nei precedenti (Serie A1, 11 novembre 2023)

DIRETTA BERGAMO CHIERI: I TESTA A TESTA

La diretta di Bergamo Chieri ci presenta appena quattro precedenti: si fa abbastanza in fretta a raccontare i testa a testa di questa partita, che si è disputata soltanto negli ultimi due campionati e sempre in un contesto di regular season. Il vantaggio nel bilancio ce l’ha la squadra piemontese: Chieri ha ottenuto tre vittorie a fronte di un solo successo di Bergamo, che peraltro non ha mai festeggiato in casa. Infatti, possiamo notare che curiosamente l’anno scorso era finita con un doppio 3-1 esterno: nella partita di andata Bergamo si era presa quella che a oggi rimane l’unica vittoria contro la Reale Mutua Fenera (parziali 25-15, 21-25, 22-25, 21-25 e dunque successo in rimonta), al ritorno però Chieri si era vendicata e aveva vinto in trasferta con i parziali di 27-29, 19-25, 25-21, 19-25.

Una vittoria quindi abbastanza netta, al di là che nel terzo set era arrivata la riscossa delle lombarde poi incapaci di mantenere il livello e forzare il tie break. Ancora più curiosamente, bisogna dire che i quattro match che fanno da precedenti alla diretta di Bergamo Chieri si sono tutti conclusi sul 3-1: nella stagione 2021-2022 le piemontesi avevano vinto entrambe le partite, nel primo caso in trasferta dopo aver perso il primo set e nel secondo, ancora una volta, cedendo nel terzo sul proprio taraflex. Vedremo cosa succederà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERGAMO CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Chieri è disponibile sulla televisione di stato, e dunque è un appuntamento in chiaro per tutti: il canale di riferimento è Rai Sport, numero 57 del telecomando, e naturalmente sarà attiva l’opzione di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app. Va ricordato che, per quanto riguarda la mobilità, la partita sarà fornita anche dal portale Volleyballworld.net, ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BERGAMO CHIERI SU RAIPLAY

LOMBARDE SUL FONDO!

Bergamo Chieri, in diretta dal PalaFacchetti di Treviglio, si gioca alle ore 18:00 di sabato 11 novembre: la partita è valida per la settima giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. Si tratta di una sfida delicata soprattutto per le padrone di casa: Bergamo infatti ha iniziato malissimo la sua stagione, nell’ultimo turno ha perso di schianto a Roma e si trova al penultimo posto in classifica, con la sola Trento alle spalle e uno scenario drammatico nel quale sa di dover fronteggiare una corsa per la salvezza che sarà lunga e particolarmente complessa.

Chieri invece è reduce dal brillante 3-0 su Pinerolo: terzo successo in cinque gare, dunque le piemontesi devono anche recuperare una partita e potrebbero essere anche nelle prime quattro posizioni della classifica, in ogni caso si stanno confermando una squadra con ampie possibilità di tornare ai playoff. Sarà interessante scoprire cosa succederà tra poco nella diretta di Bergamo Chieri, mentre aspettiamo che la partita prenda il via facciamo qualche valutazione circa quelli che saranno i temi principali della serata al PalaFacchetti.

DIRETTA BERGAMO CHIERI: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Bergamo Chieri: partita tra due piazze diverse, perché va sempre ricordato che nella città lombarda per anni si è respirato grandissimo volley con l’epopea della Foppapedretti, capace di salire sul trono d’Italia e d’Europa e di segnare davvero un’epoca per la nostra pallavolo. Questa è una società nuova, il Volley Bergamo deve ancora trovare il suo giusto spazio e per quest’anno davvero potrebbe accontentarsi di lottare per mantenere la categoria, che sarebbe comunque una cosa già importante nel tentativo seguente di costruire un bel ciclo.

Chieri invece aveva fatto i playoff e li può fare ancora: la Reale Mutua Fenera è squadra che si sta confermando su buoni livelli, certamente corazzate come Conegliano, Milano e Scandicci sono ancora distanti come livello ma le piemontesi sanno bene che le cose possono cambiare anche in tempi rapidi, dunque si tratta di rimanere costanti e competitive per poi eventualmente provare a sfruttare l’occasione. Intanto vedremo cosa succederà tra poche ore nell’intrigante diretta di Bergamo Chieri, cui manca ormai poco…











