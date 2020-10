Diretta Bergamo Firenze/ Streaming video Rai: per il riscatto (volley donne)

DIRETTA BERGAMO FIRENZE: ANTICIPO 5^ GIORNATA!

Bergamo Firenze, diretta dagli arbitri Maurina Sessolo e Massimo Piubelli, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, martedì 13 ottobre 2020, come anticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, che per il resto vivremo domani. La pallavolo gioca senza sosta in questo periodo e così eccoci ad un turno infrasettimanale, anche se logicamente pesano le incognite che condizionano l’intero sport in tempi di Coronavirus, anche dal punto di vista economico perché logicamente le limitazioni al numero di spettatori sono un guaio non da poco in termini di incassi per le società. Dal punto di vista più strettamente agonistico, invece, possiamo dire che la diretta di Bergamo Firenze offrirà occasione di riscatto a due formazioni che domenica sono uscite entrambe sconfitte dalle rispettive partite della scorsa giornata, per la Zanetti Bergamo contro Trento e per Il Bisonte Firenze invece nel derby contro Scandicci: chi saprà tornare alla vittoria?

DIRETTA BERGAMO FIRENZE, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Ricordiamo che la diretta tv di Bergamo Firenze sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo questa la partita trasmessa in televisione per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Di conseguenza, sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BERGAMO FIRENZE: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Bergamo Firenze, abbiamo già accennato che è stata una domenica difficile per lombarde e toscane. Bergamo ha perso per 3-0 a Trento in una partita francamente dominata dalle padrone di casa della Delta Despar, ma lo stesso destino è toccato a Firenze nel derby toscano contro Scandicci, vinto in tre set dalla Savino Del Bene ai danni del Bisonte. Anche la classifica purtroppo è chiarissima e indica già Bergamo Firenze come una sfida salvezza: la Zanetti ha un solo punto e condivide l’ultimo posto con le cugine di Brescia, d’altro canto Il Bisonte Firenze è terzultimo con un solo punto di vantaggio sulla coppia lombarda e il rischio di subire il sorpasso da parte di una Bergamo che cercherà di capitalizzare nel migliore dei modi il fattore campo a lei favorevole, perché i punti in palio stasera saranno già pesanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA