DIRETTA BERGAMO NOVARA: OBIETTIVI DIVERSI!

Si prospetta intrigante la diretta Bergamo Novara, una partita che alle ore 17:00 di domenica 23 febbraio si gioca per la 24^ giornata di volley Serie A1 2024-2025: al PalaFacchetti di Treviglio si affrontano due squadre che possiamo dire abbiano obiettivi diversi, ma intanto parteciperanno ai playoff (salvo clamorose sorprese) e dunque potrebbero anche ritrovarsi nella post season. Novara, reduce dal ko al tie break contro Conegliano, con tutta probabilità si fermerà al quarto posto e dunque sfiderà la quinta ma sapendo già di avere il fattore campo a favore; intanto si è presa la semifinale di Cev Cup in una stagione che sembra poter essere quella del riscatto.

Diretta/ Talmassons Firenze (risultato finale 1-3): vincono le toscane! (volley, oggi 22 febbraio 2025)

A questo proposito però il grande salto di qualità lo ha fatto sicuramente Bergamo: salva per il rotto della cuffia lo scorso anno, in questa stagione ha decisamente cambiato passo e fin da subito si è dimostrata squadra capace di stazionare stabilmente in zona playoff, adesso l’obiettivo è ad un passo e dunque anche in questa diretta Bergamo Novara si andrà a caccia dei punti necessari a chiudere il conto, sapendo di avere poi altre due giornate per tenere a bada una possibile rimonta da parte di Pinerolo, unica squadra a poter impensierire le lombarde.

DIRETTA/ Milano Schwerin (risultato finale 3-0): meneghine ai quarti! (Champions League 20 febbraio 2025)

COME SEGUIRE BERGAMO NOVARA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per la diretta Bergamo Novara l’appuntamento sarà in chiaro su Rai Sport HD; potrete seguire la partita di volley anche in diretta streaming video su Rai Play, oppure in abbonamento sul portale Volleyballworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DI BERGAMO NOVARA

DIRETTA BERGAMO NOVARA: PLAYOFF ASSICURATI

Siamo allora in attesa della diretta Bergamo Novara, una partita che qualche anno fa era una grande classica valida anche per i trofei, prima che la storica Foppapedretti abbandonasse per lasciare spazio a una nuova società cittadina. Nel frattempo è calata anche la Igor Gorgonzola, che infatti quest’anno non è nemmeno in Champions League; Novara rimane di fatto l’ultima squadra capace di vincere prima che iniziasse il lungo regno di Conegliano, e adesso si trova a dover fare i conti con la crescita esponenziale di Scandicci e Milano che infatti sono davanti nella classifica di Serie A1, a conferma di questo.

William Procopio, morto in incidente il 34enne ex pallavolista/ Raccolta fondi per pagare il funerale

Resta in ogni caso il fatto che quella piemontese sia una realtà che sta cercando di tornare grande, e che è giusto considerare insieme alle corazzate del nostro volley; l’obiettivo di Bergamo nel lungo periodo è quello di tornare ai fasti di un tempo nella consapevolezza che la strada sarà molto lunga e non necessariamente si vedrà il traguardo davvero sperato, intanto però la diretta Bergamo Novara promette scintille anche se forse i punti servono maggiormente alla squadra lombarda, pur se le piemontesi non hanno rinunciato alla possibilità di prendersi almeno il terzo posto.