Diretta Bergamo Pinerolo/ Streaming video tv: piemontesi ancora a 0! (volley A1)

DIRETTA BERGAMO PINEROLO: PARTITA SCONTATA?

Bergamo Pinerolo, in diretta dal Pala Intred, si gioca alle ore 15:30 di domenica 4 dicembre: siamo in campo per la 9^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Il campionato femminile ci propone oggi una partita che almeno sulla carta apparirebbe scontata: Bergamo, pur reduce da una sconfitta al tie break contro Vallefoglia, occupa la sesta posizione in classifica (il record è comunque negativo, 4 vittorie e 5 sconfitte) e dunque punta con decisione un posto nei playoff sapendo di poterselo andare a prendere, pur se la concorrenza resta comunque folta e competitiva.

La situazione di Pinerolo è invece già drammatica: ultima piazza e soprattutto 0 vittorie a referto per la neopromossa piemontese, i cui unici punti sono derivati da due sconfitte al tie break e la cui classifica parla di una complicatissima lotta per salvarsi. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta di Bergamo Pinerolo; mentre aspettiamo che la partita di Serie A1 prenda il via, come al solito possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio del Pala Intred.

DIRETTA BERGAMO PINEROLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Pinerolo sarà garantita dalla televisione di stato: è questa infatti la partita che viene trasmessa sulla Rai, il canale di riferimento è come sempre Rai Sport + (numero 58 del telecomando) e in assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video, grazie al sito o all’app ufficiale di Rai Play. Ricordiamo poi che la mobilità sarà fornita, in questo caso per i soli abbonati, anche dal portale Volleyballworld.net che manda in onda tutte le partite della Serie A1 di volley femminile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO BERGAMO PINEROLO SU RAIPLAY

DIRETTA BERGAMO PINEROLO: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Bergamo Pinerolo dobbiamo dire che per la squadra lombarda le cose stanno andando decisamente meglio rispetto alla passata stagione, almeno per il momento; parleremo dopo del confronto, ma certamente Bergamo è una società che sta provando a rialzare la testa e vuole un posto nei playoff, pur sapendo che gli antichi fasti di una squadra che dominava in Italia e in Europa sono ben lontani, oggi le gerarchie sono profondamente diverse e dunque ci vorrà sicuramente del tempo per tornare a quei livelli.

Nel frattempo ci si accontenta di fare passo per passo; così vorrebbe fare anche Pinerolo, che però deve già inseguire. Che salvarsi sarebbe stato complicato lo si sapeva da queste parti, ma la Wash4Green in dieci partite disputate ha ottenuto soltanto due punti ed è già staccata dalla concorrenza, potendo fare la corsa (per adesso) sulla sola Vallefoglia che come detto nello scorso turno ha portato a casa vittoria e 2 punti, staccandosi ulteriormente. Sarà complicatissimo confermare la categoria, ma naturalmente la speranza è l’ultima a morire e dunque vedremo come le piemontesi si comporteranno nella diretta di Bergamo Pinerolo.

