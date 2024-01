Diretta/ Berlino Piacenza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (17 gennaio 2024)

DIRETTA BERLINO PIACENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende finalmente il via la diretta di Berlino Piacenza, quindi l’occasione è utile per ricordare che, curiosamente, anche nella scorsa edizione di Champions League i tedeschi erano inseriti nel girone con l’Halbank Ankara. Era il gruppo B, che Berlino aveva chiuso al secondo posto con 11 punti: il Recycling Volleys aveva operato il definitivo sorpasso all’ultima giornata, battendo i polacchi di Zawiercie che si erano comunque qualificati ai playoff come migliore terza, mentre Ankara si era presa il primo posto con cinque vittorie e una sola sconfitta, quella maturata sul taraflex della squadra polacca nella seconda giornata del girone.

L’avventura di Berlino era proseguita poi verso i quarti: nel playoff il Recycling Volleys aveva eliminato lo Ziraat Bank Anara (si era giocato solo il ritorno in Germania, vinto 3-2 dai tedeschi, a causa dei terremoti che avevano colpito la Turchia), ma poi la Champions League per Berlino era finita contro Perugia, che aveva vinto 3-1 alla Max Schmeling Hall per poi prendersi anche il match di ritorno, chiuso al tie break dopo che i tedeschi erano stati avanti 1-0 e 2-1. Non resta ora che metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in questa interessantissima partita del gruppo C, che vale la qualificazione ai quarti: ci siamo davvero, la diretta di Berlino Piacenza sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERLINO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

BERLINO PIACENZA: LA SITUAZIONE

Parlando della diretta di Berlino Piacenza, approfondiamo la situazione nel gruppo C di Champions League. Abbiamo già detto che la Gas Sales ha 12 punti in classifica, mentre il Recycling Volleys ne ha 10: i tedeschi sono certi di aver blindato almeno il playoff al pari di Piacenza, perché anche se dovessero venire scavalcati dall’Halkbank Ankara (i turchi hanno 8 punti e giocano contro il Benfica, che ne ha 0) il bottino racimolato fin qui sarebbe sufficiente per ottenere lo status di migliore terza, visto che le quattro rivali negli altri gironi possono al massimo arrivare a 9. Dunque, per Berlino questo è un dato assolutamente non indifferente con il quale partire questa sera.

Per andare direttamente ai quarti, i tedeschi hanno ovviamente bisogno di vincere con tre punti: significa battere Piacenza per 3-0 o 3-1, in modo da arrivare a 13 punti contro i 12 della Gas Sales. In caso di affermazione al tie break, gli emiliani potranno invece schierare il 3-1 dell’andata: a quel punto Piacenza sarebbe prima nel girone e sarebbe così anche per il computo totale dei set, perché la Gas Sales salirebbe a 15-8 contro il 15-9 che avrebbe Berlino. Insomma: Piacenza ha bisogno di arrivare al quinto set per blindare primato e qualificazione diretta ai quarti di Champions League, vedremo se sarà così… (agg. di Claudio Franceschini)

BERLINO PIACENZA: MISSIONE PRIMO POSTO!

Berlino Piacenza sarà in diretta dalla Max Schmeling Halle, alle ore 19:30 di mercoledì 17 gennaio: valida per l’ultima giornata nel gruppo C di volley Champions League 2023-2024, è la partita decisiva per il primo posto nel girone e, di conseguenza, la qualificazione diretta ai quarti di finale. Il quadro è abbastanza chiaro: Piacenza, che all’andata ha vinto 3-1 contro i tedeschi, ha 12 punti contro i 10 di Berlino ed è già certa di giocare almeno il playoff, un paracadute non indifferente nella stagione che ha segnato il ritorno in Champions League.

La Gas Sales rischia però di pagare a caro prezzo la sconfitta interna dell’esordio, quando ha perso contro l’Halkbank Ankara; adesso serve una vittoria o quantomeno il raggiungimento del quinto set per blindare il primato in classifica ed evitare un delicatissimo turno intermedio, sicuramente nella diretta di Berlino Piacenza la Gas Sales ha tutte le possibilità per centrare l’obiettivo ma sarà il campo a dirci quello che succederà, dunque tra poche ore scopriremo tutto e nel frattempo possiamo fare qualche rapida incursione nei temi principali di questa partita di Champions League.

DIRETTA BERLINO PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Prende il via tra poco la diretta di Berlino Piacenza: una partita che la Gas Sales sa di poter condurre in porto ma che tutto sommato è parecchio rischiosa, perché i tedeschi hanno disputato un ottimo girone di Champions League e hanno la possibilità concreta di timbrare loro stessi il primo posto, evitando il playoff. Una partita che potrebbe darci lo stato dell’arte europeo di Piacenza, che in campionato sta facendo molto bene e insegue Trento e Perugia in classifica; la Champions League rimane il reale banco di prova per una squadra che sta studiando per diventare una corazzata.

Vedremo: sicuramente non raggiungere i quarti di finale in maniera diretta non cancellerebbe le possibilità della Gas Sales di fare strada nella competizione, ma poi chiaramente bisognerebbe valutare quale sarebbe l’avversaria nel turno intermedio perché le insidie non mancherebbero; non sarà da questa serata che si giudicherà il futuro a lungo termine di Piacenza ma possiamo comunque dire che la sfida contro Berlino sia importante per vari fattori, adesso a noi non resta che scoprire cosa succederà e per questo dovremo attendere il verdetto dalla Max Schmeling Hall.











