Diretta Berlino Trento/ Streaming video tv: Itas favorita in Champions League

Berlino Trento, diretta dagli arbitri Tudor Pop e Risto Strandson presso la Max-Schmeling-Halle della capitale tedesca, si giocherà questa sera con fischio d’inizio alle ore 18.30 per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, che vedono la Itas Trentino nettamente favorita per il passaggio del turno e quindi l’accesso alle semifinali, dal momento che Trento ha vinto per 3-0 all’andata in casa propria.

La diretta di Trento Berlino quindi vedrà la formazione di Angelo Lorenzetti nettamente favorita: i tedeschi per ribaltare la situazione dovrebbero vincere per 3-0 oppure 3-1 portando così la sfida al cosiddetto Golden Set, che poi naturalmente Berlino dovrebbe vincere per eliminare Trento. Di conseguenza la Itas dovrà vincere due soli set oppure addirittura uno solo (se fosse il Golden Set dopo una sconfitta per 3-0) per prendersi la qualificazione, mentre Berlino dovrebbe vincere ben quattro set. La rimonta sarà possibile? Ce lo dirà Berlino Trento, noi speriamo di no…

DIRETTA BERLINO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Berlino Trento, ma ricordiamo che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su televisori dotati di connessione Internet.

DIRETTA TRENTO BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Berlino metterà quindi di fronte la Itas a una situazione nettamente favorevole, anche se sarebbe pericoloso pensare che i giochi siano già chiusi perché la formula concede vantaggi a chi deve rimontare. Dopo avere vinto 3-0, infatti, perdere 3-1 non basterebbe: è necessario arrivare almeno al tie-break per evitare di giocarsi tutto nelle insidie del Golden Set. Trento comunque ha tutte le possibilità di farcela e raggiungere Perugia in semifinale.

Il periodo è buono per la Itas Trentino, che ha raggiunto la finale di Coppa Italia poi persa proprio contro gli umbri e insegue il secondo posto nella classifica di stagione regolare di Superlega, ma adesso il pensiero deve andare per intero alla Champions League, che vede ad un passo l’accesso tra le migliori quattro squadre d’Europa per Trento. Sarebbe un delitto sprecare un’occasione così favorevole…



