DIRETTA/ Berlino Trento (risultato finale 0-3) streaming video tv: Itas sul velluto! (21 febbraio 2024)

DIRETTA BERLINO TRENTO (RISULTATO 0-3): ITAS SUL VELLUTO!

Inizia il terzo set tra Berlino e Trento. Ennesimo errore al servizio di Berlino, siamo 9-12. Ace di Lavia, 10-14, gara senza storia fino ad ora. Ace Kozamernik 11-18. Invasione Berlino per il 13-20. Pipe di Michieletto, uno dei grandi protagonisti stasera, 15-22. Carle la mette direttamente fuori, 16-24. Nelli chiude set e partita, 17-25, semifinale ipotecata per l’Itas. (agg. Umberto Tessier)

FINE SECONDO SET

Siamo nel corso del secondo set tra Berlino e Trento. Pipe di Lavia, 12-14, Trento sta martellando anche in questo secondo set. Ancora Lavia per il 12-15. Podrascanin con un primo tempo, 12-18. Pipe di Carle, 14-19. Lavia, mani muro e punto, 15-21. Ace di Sbertoli, 15-23, Trento vicino a conquistare anche il secondo set. Berlino sbaglia il servizio, 16-24. Tammemaa sbaglia il servizio, 17-25. (agg. Umberto Tessier)

BERLINO TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berlino Trento non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma come già per la fase a gironi della competizione ci sarà una modalità per assistere a questa partita: i diritti per trasmettere le gare della Champions League di volley maschile sono stati infatti acquisiti, all’inizio della stagione, dalla piattaforma DAZN e dunque gli abbonati a questa emittente potranno seguire le immagini con una visione in diretta streaming video, installando e attivando l’applicazione sui loro dispositivi mobili oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

FINE PRIMO SET

Siamo nel corso del primo set tra Berlino e Trento. Lavia colpisce a lato del muro, 5-10. Schott schiaccia e trova le mani del muro, 7-10. Sotola, attacco potente per il 11-17. Primo tempo di Carle, 14-20. Bomba di Michieletto, 16-22, vola Trento. Kozamernik da posto uno, 17-23. La chiude Trento sul 18-25, un grande primo set per la compagine italiana su un campo non facile. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Berlino Trento, intrigante quarto di finale in Champions League. Charlottenburg non ha mai partecipato alle edizioni di Champions League che la Itas ha vinto tra il 2009 e il 2011, segnando un’epoca: nella prima vittoria di Trento la tedesca presente era Friedrichshafen, già campione due anni prima e che quell’anno era stata fatta fuori dall’Iraklis Salonicco. Nell’edizione del back to back non c’erano rappresentanti della Germania, nel 2010-2011 invece avevamo avuto Unterhaching, seconda nel gruppo A alle spalle di Kazan e poi eliminata nel playoff a 12 dallo Jastrzebski, una vittoria a testa e polacchi in semifinale (dove avevano perso proprio contro la Itas) grazie al golden set.

Nella scorsa edizione di Champions League ancora una volta Berlino ha affrontato l’Halkbank Ankara nel girone e vi è arrivato alle spalle, ai playoff ha battuto lo Ziraat Bankasi (giocando solo la partita di ritorno a causa del terremoto in Turchia) e poi nei quarti è stata eliminata da Perugia, che ha vinto entrambe le partite. La speranza chiaramente è che la Itas faccia lo stesso, ma ce lo dirà il campo: a tale proposito mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il taraflex della Max Schmelling Hall dove è finalmente tutto pronto, la diretta di Berlino Trento comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

BERLINO TRENTO: LA STORIA

Parlando della diretta di Berlino Trento facciamo un breve excursus nella storia: abbiamo ricordato che Charlottenburg ha raggiunto una semifinale di Champions League e allora torniamo alla stagione 2014-2015 per ricordarla, anche perché Berlino aveva avuto la grande possibilità di giocare la finale in casa. La squadra tedesca aveva chiuso il gruppo C al secondo posto, con gli stessi punti (14) di Rzeszow e vincendo nettamente in Polonia, ma tuttavia con un successo in meno rispetto alla rivale e con un peggiore quoziente set. Aveva comunque saltato i playoff, prima quelli a 12 e poi quelli a 6 squadre, volando direttamente alla Final Four: epoca diversa e formula diversa, anche la semifinale era in gara secca e appunto eravamo alla Max Schmelling Hall di Berlino.

Qui Charlottenburg aveva incrociato lo Zenit Kazan, squadra destinata a scrivere la storia perché nel 2015 avrebbe vinto la prima di quattro Champions League consecutive; i russi si erano imposti per 3-1 e a Berlino era rimasta solo la soddisfazione di prendersi il terzo posto, battendo Belchatow al tie break. Ovviamente, va anche citata la sfida diretta nei quarti dell’edizione 2021-2022: a superare il turno era stata la Itas (3-0 in casa, 2-3 in trasferta), che aveva così raggiunto la seconda finale consecutiva in Champions League. Purtroppo, l’esito era stato identico a quello della stagione precedente: altra vittoria dello Zaksa, e Trento nuovamente delusa come sarebbe accaduto, ancora contro i polacchi, l’anno seguente anche se stavolta ai quarti. (agg. di Claudio Franceschini)

BERLINO TRENTO: SI FA SUL SERIO!

Berlino Trento, che si gioca in diretta dalla Max Schmelling Halle alle ore 19:30 di mercoledì 21 febbraio, è valida per l’andata dei quarti di finale di volley Champions League 2023-2024. Una sfida complessa ma tutto sommato anche abbordabile per la Itas: Trento come ricorderete ha dominato il suo girone e si è qualificata direttamente ai quarti evitando il playoff, per il momento siamo all’obiettivo minimo ma chiaramente ci sono tutti i presupposti per arrivare in fondo, come già accaduto nel 2021 e 2022 anche se poi le due finali erano state perse.

Ecco, un primo dato interessante per Trento potrebbe essere questo: nelle ultime tre stagioni a sbarrare la strada verso il titolo in Champions League è sempre stato lo Zaksa, che ora è stato eliminato al playoff. Tuttavia ci sarebbe un’eventuale semifinale contro Civitanova, altrettanto complessa perché si tratta di un derby; prima però dobbiamo concentrarci su quello che succederà nella diretta di Berlino Trento, aspettando che la partita si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che ci attendono in questo match.

BERLINO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Mentre aspettiamo la diretta di Berlino Trento possiamo ricordare che la squadra tedesca, conosciuta anche come Charlottenburg, non è certamente nuova ai quarti di Champions League e in un’occasione aveva anche raggiunto la semifinale, senza però andare oltre; in questa edizione è risultata essere la migliore delle terze (era nel girone di Piacenza) per questione di dettagli a favore di Ankara, e nel playoff ha raccolto due vittorie contro Tours. I francesi invece hanno affrontato per due volte Trento nella fase a gironi di Champions League: naturalmente questa serie di sfide non può essere presa come indicatore per stasera.

Bisogna comunque dire, e lo abbiamo già fatto, che la Itas rimane superiore a Berlino, e forse anche non di poco; secondo le previsioni e il pronostico Trento ha tutte le carte in regola per raggiungere la semifinale di Champions League dopo due anni, poi si vedrà perché chiaramente arrivati alla Final Four potrebbe davvero essere tutto possibile. Per il momento scopriamo tutto sull’andata dei quarti di finale, per il match di ritorno bisognerà aspettare ma intanto la speranza è che Trento possa idealmente chiudere i giochi anche nel corso della sfida della Max Schmelling Halle di Berlino.











