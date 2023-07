DIRETTA BERRETTINI ALCARAZ/ Video streaming tv: è il quarto incrocio tra i due (Wimbledon 2023,ì 10 luglio)

DIRETTA BERRETTINI ALCARAZ: I TESTA A TESTA

Come accennavamo in precedenza, la diretta di Berrettini Alcaraz a Wimbledon 2023 rappresenta il quarto incrocio in carriera tra i due giocatori. Il bilancio sorride a Carlos Alcaraz, in vantaggio 2-1 e con successo nell’ultima sfida, ma il dato che fa ben sperare riguarda il fatto che l’unica vittoria di Matteo Berrettini è arrivata nell’unico match in uno Slam. Erano gli Australian Open dello scorso anno, al terzo turno: era stata una battaglia straordinaria, che il romano aveva portato a casa con il risultato di 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6 evitando la grande beffa in rimonta, mentre Alcaraz al termine della stagione avrebbe vinto gli Us Open incamerando il primo Major in carriera.

Gli altri due match riguardano invece quarti di finale: nel 2021 a Vienna (campo indoor) il giovane spagnolo si era imposto per 6-1 6-7 7-6 in un’altra partita decisamente equilibrata, mentre a Rio de Janeiro un anno fa eravamo sulla terra rossa e Alcaraz, decisamente più a suo agio di Berrettini su questa superficie, aveva vinto con il punteggio di 6-2 2-6 6-2. Dunque, possiamo dire che ogni volta che la diretta di Berrettini Alcaraz ci ha fatto compagnia si è sempre andati al set decisivo; ora, vedremo cosa succederà negli ottavi di Wimbledon 2023 perché francamente non vediamo l’ora che questo big match prenda il via… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERRETTINI ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2023

La diretta tv di Berrettini Alcaraz, come del resto tutto il torneo di Wimbledon 2023, sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

BERRETTINI ALCARAZ: SHOW A WIMBLEDON 2023!

Berrettini Alcaraz rappresenta il grande spettacolo di Wimbledon 2023: appuntamento, per il match valido per gli ottavi di finale, a lunedì 10 luglio. L’orario è indicativo: la partita infatti è la quarta sul campo centrale, dove sono in programma (a partire dalle ore 14:30) due incontri per gli ottavi femminili e la prosecuzione di Djokovic Hurcazk, con il serbo avanti due set a zero ma con questi parziali che sono terminati entrambi 8-6 al tie break. Insomma: c’è anche la forte possibilità che la diretta di Berrettini Alcaraz si possa prolungare domani, da considerare c’è pure l’incognita pioggia ma noi speriamo che si possa chiudere in una sola tornata.

Cosa dire di questa grande sfida? Matteo Berrettini, già finalista due anni fa a Wimbledon, sembra rinato: tornare sull’erba di Londra pare avergli cancellato la crisi e i problemi fisici, il match contro Alexander Zverev è stato un clinic e sappiamo bene quanto il romano possa essere devastante sull’erba, sino a diventare uno dei grandi favoriti per vincere Wimbledon 2023. Dall’altra parte della rete c’è però il numero 1 Atp, un signore che risponde al nome di Carlos Alcaraz e sta riscrivendo parecchi numeri: insomma sarà dura, ma staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Berrettini Alcaraz perché noi, da tifosi, più che giustamente ci crediamo…

DIRETTA BERRETTINI ALCARAZ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Berrettini Alcaraz, ottavo di finale a Wimbledon 2023, sarà uno spettacolo e lo abbiamo già detto. Si affrontano (per la quarta volta in carriera, ma ci arriveremo) due campioni, anche se in questo momento uno si trova in un periodo nel quale si deve pienamente ritrovare perché, appunto dopo quella storica finale a Londra, ha iniziato a penare per costanti problemi agli addominali ed è crollato al numero 38 del ranking, fino ad arrivare alle lacrime di Stoccarda per aver perso nettamente contro Lorenzo Sonego, proprio nel torneo che aveva vinto due volte in carriera.

Per quanto riguarda Alcaraz, lo spagnolo al Queen’s ha timbrato due colpi non indifferenti: è tornato a guidare la classifica mondiale del tennis scalzando Djokovic, ma soprattutto è diventato il quarto giocatore più giovane, nella storia, a vincere almeno un torneo su ogni superficie. Risultato non indifferente, che ci dà la piena dimensione di quanto questo tennista possa ancora crescere; gli abbiamo visto fare cose incredibili in campo, qui però siamo sull’erba di Wimbledon 2023 e forse il centrale favorisce il nostro Berrettini. Questa è la nostra speranza, vedremo come andranno le cose…











