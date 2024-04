Diretta Berrettini Carballes Baena/ Finale Atp Marrakech 2024 streaming video tv: per il titolo! (7 aprile)

DIRETTA BERRETTINI CARBALLES BAENA FINALE ATP MARRAKECH 2024

Berrettini Carballes Baena è in diretta dal Royal Tennis Club della città marocchina, si gioca alle ore 16:00 di domenica 7 aprile ed è la finale del torneo Atp Marrakech 2024. Il nome ufficiale di questo appuntamento, di categoria 250, è Grand Prix Hassan II; unica tappa africana del circuito di tennis maschile, rappresenta una bella occasione per il nostro Matteo Berrettini che, dopo la rimonta su Mariano Navone in semifinale, si trova ora a giocare per un titolo che, per quanto minore, gli manca comunque da due anni, mentre è solo di quattro mesi più tardi l’ultima finale giocata dal tennista romano.

Conosciamo bene i problemi fisici che Berrettini ha dovuto subire, il suo calo e anche qualche pensiero legato al ritiro, perché c’è stato un momento davvero complicato per lui; oggi nella finale del torneo Atp Marrakech 2024 affronta Roberto Carballes Baena, che è il campione in carica ed un giocatore che sulla terra rossa può avere maggiori possibilità dell’azzurro, ancora alla ricerca della piena fiducia. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente la diretta di Berrettini Carballes Baena ci farà compagnia per assegnare l’Atp Marrakech 2024, una finale che potrebbe fungere da trampolino di lancio per il romano.

BERRETTINI CARBALLES BAENA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Carballes Baena, finale del torneo Atp Marrakech 2024, sarà fornita dalla televisione satellitare, come del resto è stato per tutta la settimana: l’emittente ha il suo canale dedicato che è Sky Sport Tennis (205) ma attenzione al palinsesto perché, vista la concomitanza di altri tornei, il match potrebbe andare in onda anche su Sky Sport Uno (201) come su Sky Sport Football (203). In ogni caso ci sarà per gli abbonati la possibilità di assistere alla finale dell’Atp Marrakech 2024 anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BERRETTINI CARBALLES BAENA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Berrettini Carballes Baena, la finale del torneo Atp Marrakech 2024: come già detto per Berrettini vincere il titolo sarebbe importante, vero che si tratta di un appuntamento non tra i più prestigiosi del circuito ma l’azzurro ha bisogno di ricostruire la fiducia che si è persa con i tanti problemi fisici che, guardando al passato recente, gli hanno impedito di competere nelle finali della Coppa Davis che l’Italia ha poi vinto, anche se Matteo aveva scelto di volare a Malaga per essere vicino alla squadra e far sentire il suo calore.

Oggi Berrettini è un tennista che deve nuovamente scalare la classifica: non è mai facile, perché stiamo parlando di un giocatore che aveva giocato la finale a Wimbledon ed era costantemente nella Top Ten del ranking Atp, e poi si è trovato ad accusare un crollo non direttamente legato alla sua espressione sui campi. Per l’appunto il Grand Prix Hassan II resta una vetrina importante per battere un colpo in vista dei grandi tornei, Berrettini aveva già scaldato i motori nelle settimane precedenti e adesso sollevare un trofeo gli farebbe particolarmente bene.











