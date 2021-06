Diretta Berrettini Daniel/ Roland Garros 2021 streaming video tv, esordio per Matteo

DIRETTA BERRETTINI DANIEL ROLAND GARROS 2021: ESORDIO PER MATTEO

Berrettini Daniel rappresenta l’esordio del tennista romano al Roland Garros 2021: martedì 1 giugno Matteo Berrettini sarà impegnato sul campo Simonne-Mathieu come terzo match di giornata, dunque è difficile stabilire un orario anche perché la prima delle due partite che lo precedono è del torneo maschile, e potrebbe anche essere una maratona. L’avversario di Matteo è Taro Daniel, giapponese di 28 anni: senza timore di smentita possiamo dire che il sorteggio sia andato bene per Berrettini, ma c’erano ampie probabilità che fosse così visto che stiamo parlando della testa di serie numero 9 del tabellone.

Dovesse vincere, il romano incrocerebbe poi uno tra Federico Coria e Feliciano Lopez: da una parte il giovane argentino il cui fratello maggiore ha giocato qui una finale ed è stato fortissimo sulla terra, dall’altra un grande veterano specialista della superficie. Ci sarà tempo per preoccuparsi del secondo turno, intanto all’esordio vedremo se la diretta di Berrettini Daniel sorriderà all’azzurro, che potrebbe aumentare la pattuglia degli italiani abili a superare il primo turno del Roland Garros 2021.

DIRETTA BERRETTINI DANIEL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Daniel, match del primo turno al Roland Garros 2021, sarà trasmessa su uno dei due canali di Eurosport: verosimilmente quello principale che è disponibile sul digitale terrestre, ma consigliamo anche di seguire Eurosport 2 per il quale sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il servizio di diretta streaming video viene fornito agli abbonati dalla piattaforma Eurosport Player, mentre per quanto riguarda il sito ufficiale del torneo dovrete visitare la pagina www.rolandgarros.com, e qui troverete i tabellini dei match aggiornati in tempo reale con le statistiche utili da consultare.

DIRETTA BERRETTINI DANIEL: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che Berrettini Daniel è una partita che sorride al nostro giocatore: il giapponese infatti non è mai riuscito ad entrare nei primi 60 al mondo, ha vinto un solo titolo (ormai tre anni fa) e negli Slam non ha mai superato il secondo turno, centrato due volte consecutive al Roland Garros ma con l’ultima andata in scena nel 2017. Recentemente Daniel si è messo a giocare nei Challenger e nei Futures per guadagnare punti, ne ha vinti due l’anno scorso e per guadagnare il tabellone principale è dovuto passare dalle qualificazioni. Una sfida che per il nostro Berrettini non dovrebbe quindi essere troppo ostica, ma è anche vero che questi match di primo turno negli Slam possono nascondere insidie soprattutto per quanto riguarda l’aspetto mentale. Ad ogni modo Matteo ci arriva avendo fatto bene nei tornei precedenti: ha vinto il titolo a Belgrado con una bella finale contro Aslan Karatsev, nel Masters 1000 di Madrid è arrivato all’ultimo atto ma è stato battuto da Alexander Zverev. La condizione fisica sembra migliorare settimana dopo settimana: ora lo vedremo all’esordio nel Roland Garros 2021 con la speranza che faccia valere il pronostico favorevole, raggiungendo così Fabio Fognini, Jannik Sinner, Gianluca Mager e Lorenzo Musetti al secondo turno dello Slam.



