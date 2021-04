Diretta Berrettini Daniel/ Serbia Open 2021 streaming video tv: orario (semifinale)

DIRETTA BERRETTINI DANIEL: SEMIFINALE SERBIA OPERN 2021

La diretta di Berrettini Daniel sarà sicuramente in ottica azzurra il pezzo forte del sabato del torneo Serbia Open 2021, che si gioca sulla terra rossa di Belgrado, la capitale della Serbia, ed è un Atp 250 – dunque la categoria più bassa tra i tornei che appartengono al circuito mondiale Atp – nobilitato però da diversi nomi di spicco a cominciare naturalmente da Novak Djokovic, che non può mancare nel suo torneo di casa che è tornato nel circuito Atp con l’organizzazione proprio della famiglia di Nole, ma anche il nostro Matteo Berrettini, che è la testa di serie numero 2 del seeding ed eventualmente potrebbe incrociare Djokovic solo in finale.

Nel caso ci si penserà domani, per il momento è meglio concentrarsi sulla semifinale Berrettini Daniel, che da calendario si dovrebbe giocare alle ore 18.30, nella quale dunque il tennista romano dovrà affrontare (con il favore del pronostico tutto dalla sua parte) il sorprendente giapponese Taro Daniel, numero 126 della classifica Atp, arrivato inatteso fin qui. Il nipponico saprà mettere in difficoltà l’azzurro oppure la strada sarà in discesa per Berrettini?

DIRETTA BERRETTINI DANIEL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Daniel sarà trasmessa su SuperTennis, salvo variazioni di palinsesto dovute alle sovrapposizioni con altri tornei: è infatti la web-tv federale a trasmettere il torneo Serbia Open (Atp Belgrado) 2021 in chiaro per tutti, dunque anche per questo match bisognerà selezionare il canale 64 del digitale terrestre gratuito, oppure servirsi della diretta streaming video fornita dalla stessa emittente, visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA BERRETTINI DANIEL: IL CONTESTO

Verso la diretta di Berrettini Daniel, ricordiamo innanzitutto che Matteo Berrettini è giunto alle semifinali del Serbia Open 2021 grazie alla bella vittoria ottenuta ieri in due set contro un tennista di casa, cioè Filip Krajinovic, che è stato sconfitto dall’azzurro con un doppio 6-4 al termine di una prestazione finalmente convincente, come ad essere onesti non ne abbiamo viste molte da parte di Matteo Berrettini in questo 2021 finora complicato per il romano. Berrettini si è iscritto al Serbia Open 2021 più che altro per testare la condizione fisica in vista degli appuntamenti importanti sulla terra, a caccia di quel 100% che non lo ha ancora accompagnato nei primi match del 2021, come abbiamo visto ad esempio anche la scorsa settimana a Montecarlo, dove francamente Berrettini è uscito di scena troppo in fretta. Speriamo allora che passi anche da Belgrado (torneo che è tornato in calendario dopo un’assenza di ben nove anni) la strada per rivedere Matteo Berrettini su livelli eccellenti come tanti esponenti del nostro tennis maschile, che vive un tempo di grazia. Berrettini Daniel ci dirà se oggi si potrà scrivere un’altra pagina di festa…

