DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC: BIG MATCH A DOHA!

Con la diretta Berrettini Djokovic stiamo per vivere un big match nel programma del torneo Atp Doha 2025: il Qatar Open è un appuntamento di categoria 500 e la partita di oggi è valida per il primo turno, vale a dire i sedicesimi di finale, con vista sugli ottavi in cui l’avversario sarebbe uno tra Jan-Lennard Struff e Tallon Griekspoor. Il nostro Matteo Berrettini potrebbe dunque avere una rivincita a stretto giro di posta con l’olandese, che non più tardi di tredici giorni fa lo aveva battuto a Rotterdam; quel che oggi è importante tuttavia è la sfida contro Novak Djokovic, che non vediamo in campo dagli Australian Open quando, non senza polemiche, si era ritirato nel corso della semifinale contro Alexander Zverev.

I tempi sono cambiati rispetto all’ultimo match tra Berrettini e Djokovic: i due non si affrontano da quasi quattro anni e il contesto era quello dei quarti agli Us Open, ma prima ancora c’era stata la finale di Wimbledon in cui Berrettini aveva raggiunto un livello altissimo, fino a farci pensare che sarebbe potuto diventare qualcosa di molto simile a quello che oggi è Jannik Sinner. Le cose non sono andate in questo modo e c’entrano parecchio gli infortuni; purtroppo adesso Matteo affronta la diretta Berrettini Djokovic nel torneo Atp Doha 2025 da numero 35 del ranking Atp, ma certamente anche Nole non è più lo stesso del 2021.

La diretta tv di Berrettini Djokovic è disponibile su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder satellitare: riservato agli abbonati, permette anche la visione in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC: APPUNTAMENTO IMPORTANTE

Dunque sarà diretta Berrettini Djokovic: che i tempi siano cambiati lo dimostra da solo il fatto che nel torneo Atp Doha 2025 questo match rappresenti il primo turno. Berrettini dopo gli infortuni è tornato protagonista in Coppa Davis e con Sinner è stato il grande protagonista del secondo titolo consecutivo per l’Italia, ma poi la sua crescita si è leggermente arrestata come abbiamo visto anche agli Australian Open, quando il romano è stato eliminato da Holger Rune soltanto al secondo turno. Certamente tornare a essere un big dopo tanti problemi fisici è difficile; per Djokovic invece la questione è ancora diversa.

Il serbo infatti ha avuto un 2024 complicato: per la prima volta non ha vinto una semifinale agli Australian Open (battuto da Sinner, come noto) e ha perso ancora la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, ma ha vinto l’oro olimpico che era l’ultimo obiettivo che gli mancava e, dopo il titolo a Parigi, ha giustamente deciso di prendersi qualche giro di pausa, per esempio non disputando le Atp Finals cui si era qualificato. Oggi il serbo è numero 7 Atp e non è più sugli standard leggendari cui ci aveva abituato, ma da lui possiamo sempre aspettarci qualcosa e vedremo cosa succederà nella diretta Berrettini Djokovic.