Diretta Berrettini Djokovic/ Streaming video tv, gran quarto al Roland Garros 2021

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC: PER LA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS 2021!

Berrettini Djokovic è uno dei quarti di finale al Roland Garros 2021: mercoledì 9 giugno il Philippe Chatrier, campo centrale del complesso a Parigi, ospita la grande sfida tra Matteo Berrettini, una delle grandi speranze del tennis italiano e al momento giocatore di punta del nostro circuito maschile, e Novak Djokovic che è il numero 1 Atp, vuole ridurre le distanze dai due grandi rivali per Slam vinti ma intanto, due giorni fa, ha dovuto sudare sette camicie per avere ragione di uno strepitoso Lorenzo Musetti, che è andato davvero ad un passo dal regalarci la certezza di un italiano in semifinale al Roland Garros 2021.

Alla fine il carrarese è crollato e si è anche ritirato prima di perdere ufficialmente; resta la sua grande prestazione, ma intanto a restare in corsa per la vittoria del titolo è il serbo e dunque vedremo oggi, nella diretta di Berrettini Djokovic per i quarti di finale del Roland Garros 2021, chi dei due riuscirà a prendersi un posto in semifinale avvicinando il trofeo. Come detto, ovviamente la grande speranza è che il romano riesca a fare la partita che vuole e trovi magari un Nole stanco; lo scopriremo strada facendo, ora proviamo a tracciare i temi principali legati al match di tennis.

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Djokovic, quarto di finale al Roland Garros 2021, sarà trasmessa su Eurosport che come sempre si occupa dell’intera messa in onda del torneo di tennis; la visione di questo match sarà disponibile anche in diretta streaming video, ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.rolandgarros.com, e le rispettive pagine presenti sui social network, per avere informazioni utili su questo match e su tutto il Roland Garros 2021.

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC: RISULTATO E CONTESTO

Nella diretta di Berrettini Djokovic potrebbe contare anche la condizione fisica: abbiamo detto che Djokovic ha dovuto giocare una battaglia con Musetti, vero che i tre set finali li ha dominati ma ha dovuto spendere energie mentali per rientrare, e comunque è rimasto tanto in campo spingendo al 100% per recuperare la situazione. Berrettini invece non gioca da sabato: avrebbe dovuto sfidare Roger Federer agli ottavi, ma il Re ha deciso di ritirarsi dal Roland Garros 2021 dopo la vittoria su Dominik Koepfer, un match che ha terminato ben oltre la mezzanotte e che gli ha portato via molto. Il Re guarda a Wimbledon, Berrettini avrebbe certamente voluto giocare contro lo svizzero ma si è ritrovato comunque ai quarti senza farlo, e adesso non può tirare il fiato perché l’avversario di oggi è pure peggio. Vero, Djokovic ha vinto una sola volta il Roland Garros; tuttavia, ha raggiunto altre quattro finali e tre di queste le ha perse contro un certo Rafa Nadal. Pronostico? Difficile farlo, sulla terra il miglior Berrettini ha tante chance di battere il numero 1 ma Nole è sempre Nole, e anche quando sembra battuto sa risorgere. Sicuramente sarà un grande match, staremo a vedere…



