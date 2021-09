Diretta Berrettini Djokovic/ Streaming video tv: Us Open 2021, big match nei quarti!

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC: RIVINCITA AGLI US OPEN 2021?

Berrettini Djokovic, ci siamo: mercoledì 8 settembre gli Us Open 2021 ci propongono questa grande sfida per i quarti di finale. Quella che secondo il tabellone sarebbe dovuta capitare: Novak Djokovic, numero 1 Atp e a caccia del Grande Slam di calendario, affronta il nostro Matteo Berrettini che è testa di serie numero 6 del tabellone, e dunque nelle proiezioni del main draw era l’avversario designato del serbo a questo punto del torneo. La partita è anche, e soprattutto diremmo, la riedizione della finale di Wimbledon: lo scorso 11 luglio Berrettini la giocava per la prima volta – ed era il primo italiano di sempre a farlo – mentre Djokovic si prendeva il sesto titolo a Londra agganciando Federer e Nadal, a quota 20 Major.

Da allora, un po’ di acqua sotto i ponti ne è passata: Matteo ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi per un infortunio, Novak a Tokyo è andato per provare a capitalizzare un epico Golden Slam, ma è stato eliminato in semifinale e ha anche perso il match per il bronzo, dovendo poi rinunciare a quello del doppio misto. Questo degli Us Open 2021 è un contesto del tutto diverso: Nole parte favorito, ma nella diretta di Djokovic Berrettini anche Matteo sa di potersi giocare le sue carte, e allora speriamo che finalmente a Flushing Meadows ci sia gloria per l’Italia del tennis.

BERRETTINI DJOKOVIC IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE GLI US OPEN 2021

La diretta tv di Berrettini Djokovic potrà essere seguita su Eurosport, il canale ufficiale degli Us Open 2021: questa emittente trasmette i match principali (in caso di contemporaneità, discorso valido soprattutto per i primi turni) ed è accessibile a tutti anche attraverso il digitale terrestre. Il servizio di diretta streaming video è invece in abbonamento: bisognerà sottoscriverlo alla piattaforma Eurosport Player

. Per avere accesso alle informazioni utili sul torneo basterà invece consultare il sito ufficiale www.usopen.org: qui troverete i contenuti multimediali come highlights e conferenze stampa dei giocatori, ma anche i boxscore di tutti i match aggiornati in tempo reale, con l’andamento delle sfide e le statistiche.

BERRETTINI DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Cosa dobbiamo aspettarci nella diretta di Djokovic Berrettini? Intanto va detto che nessuno dei due giocatori è stato perfetto nel corso degli Us Open 2021: Matteo per esempio ha lasciato per strada un set a ogni match, sia contro Corentin Moutet che poi contro Ilya Ivashka e poi ancora Oscar Otte. Anche il numero 1 però si è preso qualche pausa: solo agli ottavi per esempio ha incassato un incredibile 1-6 da Jenson Brooksby, nel primo parziale. Sappiamo però, e lo ricordiamo bene da quella finale di Wimbledon, che Djokovic è un diesel: parte lento, studia l’avversario, concede punti e magari anche set ma poi solitamente accelera, cambia ritmo e inizia a triturare tutto e tutti.

Dunque, bravo dovrà essere Berrettini a sfruttare quei momenti iniziali: a Wimbledon aveva avuto le occasioni per vincere secondo e terzo set, ma semplicemente nel momento della verità il serbo ha fatto valere lo status di numero 1 e leggenda del tennis. Pure, oggi sicuramente sarà un’altra cosa: d’accordo, il conto recita 3-0 Djokovic e 2-0 negli Slam, ma in due mesi le cose possono cambiare e dunque speriamo davvero che Matteo sappia prendersi la sua personale rivincita, replicando agli Us Open 2021 quella semifinale che aveva giocato a New York due anni fa.



