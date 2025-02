DIRETTA BERRETTINI DRAPER (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO SET!

Inizia il match tra Berrettini e Draper. Quinto ace dell’italiano che si porta sul 2-2. Lungolinea di Draper, 15-30. Quarto ace per il quinto game vinto dall’inglese, 2-3. Ace Berrettini per il 30-15. Diritto in lungolinea per il 3-3. Break di Berettini che vola sul 4-3! Settimo ace di Berrettini che ora sta dominando. Prima vincente per il 5-3. Siamo sul 5-4, Berrettini serve per il set. Ottavo ace di Berrettini che chiude il primo set sul 6-4. (agg. Umberto Tessier)

Matteo Berrettini e Sarah Toscano stanno insieme?/ Nuovi indizi dai social per la coppia

INFO STREAMING VIDEO TV BERRETTINI DRAPER: COME VEDERE LA DIRETTA DELL’ATP DOHA 2025

Per la diretta tv di Berrettini Draper dovrete riferirvi ai canali satellitari, che trasmettono il torneo Atp Doha 2025: gli abbonati potranno servirsi anche della diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go.

Diretta/ Berrettini Griekspoor (risultato finale 7-6, 6-7, 6-4): Matteo ai quarti con Draper! (19 febbraio)

SI COMINCIA!

Inizia finalmente la diretta Berrettini Draper, che è valida come quarto di finale dell’Atp Doha 2025. Si tratta di un torneo che ha una storia ormai trentennale, e che è sempre stato onorato dai migliori giocatori del circuito: basti pensare che le prime tre edizioni sono state vinte da Boris Becker (in finale contro Goran Ivanisevic) e Stefan Edberg che fece doppietta, anche se in un periodo che potremmo già definire calante visto che l’ultima finale Slam disputata (e persa) era arrivata agli Australian Open 1993, un anno prima del suo primo titolo in Qatar. Nel nuovo millennio abbiamo i back to back di Roger Federer, nell’epoca in cui era dominante sul circuito, e Andy Murray; lo svizzero ha poi vinto anche nel 2011.

DIRETTA/ Berrettini Djokovic (risultato finale 2-0): prima vittoria contro Nole! (Atp Doha 2025, 18 febbraio)

Rafa Nadal si è imposto qui nel 2014, poi ha perso la finale del 2019 contro Novak Djokovic che l’anno dopo si è ripetuto battendo Murray; negli ultimi anni invece abbiamo avuto due trionfi russi con Daniil Medvedev e Karen Khachanov (che si sono sfidati al primo turno due giorni fa), nelle due edizioni precedenti curiosamente la stessa finale tra Nikoloz Basilashvili e Roberto Bautista Agut, con una vittoria a testa. Ora però concentriamoci sulla partita che potrebbe lanciare il nostro Matteo in semifinale all’Atp Doha 2025: la diretta Berrettini Draper comincia sul serio! (agg. di Claudio Franceschini)

BERRETTINI DRAPER ATP DOHA 2025: MATTEO CRESCE ANCORA

Prosegue la corsa nell’Atp Doha 2025, la diretta Berrettini Draper rappresenta oggi la sfida valida per i quarti di finale di questo torneo Atp 500, nel quale il nostro Matteo Berrettini sta facendo vedere ottime cose e lascia apertissime le speranze di tornare quel giocatore che abbiamo conosciuto. Ieri la vittoria su Tallon Griekspoor non è stata affatto banale: per il fatto di aver perso il secondo set in un tie break tiratissimo, per il modo in cui Berrettini aveva perso dall’olandese solo due settimane prima, per una condizione che è ancora in divenire e avrebbe potuto fargli pagare qualcosa in termini di tenuta.

Il romano invece è salito di colpi nel terzo set, e ha così replicato quanto fatto vedere il giorno precedente contro Novak Djokovic: possiamo dire che si tratti di un ottimo momento per Berrettini, che al netto di un titolo che sarebbe comunque importante cerca appunto conferme per i grandi tornei che verranno, perché è stato un Top Ten e finalista Slam e vuole naturalmente tornare su quei livelli. La diretta Berrettini Draper rappresenta allora, nei quarti dell’Atp Doha 2025, un altro test da non sottovalutare, una partita nella partita per l’azzurro che va a caccia della semifinale del Qatar Open.

DIRETTA BERRETTINI DRAPER: UNA SFIDA INTRICATA

Ecco dunque arrivare la diretta Berrettini Draper, un match che qui all’Atp Doha 2025 è sicuramente complesso: l’avversario dell’azzurro, Jack Draper, è infatti un giocatore in grande crescita, coetaneo di Jannik Sinner (ma nato a fine dicembre) e che dunque fa parte di una generazione di talenti che già oggi sono nelle prime posizioni del ranking Atp. Il britannico è attualmente al numero 16 della classifica mondiale; ieri si è liberato senza troppi patemi di Christopher O’Connell, lasciandogli appena tre game, e in questo Qatar Open non ha ancora perso un set visto che al primo turno aveva battuto 2-0 anche Alexey Popyrin.

Draper lo avevamo visto anche lo scorso settembre agli Us Open: aveva raggiunto la semifinale, suo massimo risultato negli Slam, e poi aveva perso contro Sinner ma destando comunque un’ottima impressione. Mancino, dotato di ottimo tocco ma anche potenza, ha vinto l’anno scorso i primi tornei Atp in carriera e attenzione: in quello di Stoccarda, a giugno, ha battuto proprio Berrettini in finale, mentre a settembre si è aggiudicato il 500 di Vienna con la finale contro Karen Khachanov. Un avversario tosto per Matteo, un test davvero concreto e importante nel processo di crescita del romano che andrà a caccia di semifinale qui all’Atp Doha 2025.