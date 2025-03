DIRETTA BERRETTINI FRITZ MIAMI OPEN 2025: QUARTO COMPLICATISSIMO!

La diretta Berrettini Fritz rappresenta un quarto di finale esaltante al Miami Open 2025: si va in campo giovedì 27 marzo e questo match può essere una grande occasione per il nostro Matteo Berrettini di tornare, finalmente e concretamente, ai livelli che un tempo lo avevano portato stabilmente nella Top Ten e alla finale di Wimbledon, prima che gli infortuni si mettessero di mezzo e lo costringessero a iniziare un percorso di risalita lungo e tortuoso, passando anche attraverso tornei (per esempio i Challenger) che normalmente non avrebbe giocato. Non solo: per Berrettini vincere il Miami Open sarebbe anche l’occasione per mettere il primo Masters 1000 in bacheca.

La finale di Madrid, sempre nel magico 2021, è ancora l’unica del lotto: Berrettini aveva perso contro Alexander Zverev e da quel momento non è più tornato a queste atmosfere. Tre titoli nel 2024 ma tutti di categoria 250, perdendo anche la finale a Stoccarda; l’ultimo momento davvero esaltante, Coppa Davis a parte, rimane il secondo successo sull’erba del Queen’s, ma sono passati quasi tre anni. Ecco perché la diretta Berrettini Fritz è importante: il romano ci arriva avendo eliminato nettamente Alex De Minaur, forse anche stanco per la grande battaglia contro Joao Fonseca, e adesso al Miami Open 2025 l’Italia del tennis può sognare dopo il titolo di Jannik Sinner lo scorso anno.

DIRETTA BERRETTINI FRITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MIAMI OPEN 2025

Per la diretta Fritz Berrettini siamo su Sky Sport: i canali di riferimento del Miami Open 2025 sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, la diretta streaming video è garantita dall’applicazione Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI FRITZ MIAMI OPEN 2025

A proposito di Sinner, la diretta Berrettini Fritz ci ricorda anche l’assenza del numero 1 Atp dal Miami Open 2025 a causa della sospensione per doping, ma anche che Taylor Fritz avrebbe magari voluto una rivincita all’Hard Rock Stadium: dopo aver perso le finali di Us Open e Atp Finals, Sinner è diventato per lo statunitense una sorta di nemesi, perché – questo lo diciamo noi – gli ricorda come il livello raggiunto dal classe ’97 sia diventato oggettivamente sfavillante, ma gli manchi ancora qualcosa per vincere i grandi tornei. Ecco: il Miami Open 2025 rappresenta un’occasione anche per Fritz.

Il quale ha idealmente iniziato la sua scalata tre anni fa, a Indian Wells: vinto il più prestigioso dei Masters 1000, tra l’altro battendo Rafa Nadal in finale, ha poi avuto qualche problema nel carburare davvero ma si è sempre mostrato molto solido, fino a un 2024 nel quale ha vinto due titoli (anche qui 250) e ha raggiunto due delle più importanti finali in stagione, ma anche i quarti agli Australian Open e Wimbledon. Ecco: anche da questo si evince come Fritz sia un ottimo giocatore ma forse ancora “in divenire”, intanto però contro Berrettini, vista anche la superficie, ci aspettiamo una grande battaglia e tra poco scopriremo come andrà…