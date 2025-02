DIRETTA BERRETTINI GRIEKSPOOR ATP DOHA 2025: SUBITO RIVINCITA!

Subito la rivincita: la diretta Berrettini Griekspoor, che mercoledì 19 febbraio (non prima delle ore 15:30 italiane) si gioca per il secondo turno del torneo Atp Doha 2025, va in scena esattamente due settimane dopo che i due tennisti si erano affrontati a Rotterdam. Un match che il nostro Matteo Berrettini aveva perso: il successo, in tre set e dopo un match decisamente bello, era andato a Tallon Griekspoor che più volte ha incrociato i cammini azzurri negli ultimi tempi, basti pensare alla finale di Coppa Davis dello scorso novembre ma anche ad alcuni match contro Jannik Sinner, che tra le altre cose ha anche dovuto soffrire in qualche modo per venirne a capo.

Nella diretta Berrettini Griekspoor nel Qatar Open però le cose possono essere diverse: intanto il nostro Berrettini arriva dalla bellissima vittoria contro Novak Djokovic, non banale perché al netto del contesto generale era 0/4 contro il serbo in carriera, e poi certamente da quella sconfitta contro l’olandese, che giocava davanti al pubblico di casa, sono appunto passate due settimane che possono essere anche parecchio nel mondo del tennis. Ci aspettiamo allora un esito diverso o comunque sappiamo che le cose potrebbero andare in un altro modo, scopriremo come…

BERRETTINI GRIEKSPOOR STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Berrettini Griekspoor in tv è affidata ai canali della televisione satellitare, dovrebbe essere Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI GRIEKSPOOR: LA CONDIZIONE DI MATTEO

Si avvicina il momento della diretta Berrettini Griekspoor, nel torneo Atp Doha 2025 possiamo dire che l’avversario nel terzo turno, quando si parlerà già di quarti di finale, sarà uno tra Jack Draper e Christopher O’Connell, certamente il giovane inglese può essere indisioso perché in grande crescita ma, in termini generali, è anche giusto dire che in caso di qualificazione Berrettini avrebbe poi un avversario non di straordinario livello, quel che è certo è che la grande discriminante per i risultati del tennista romano rimane la sua condizione fisica.

Stiamo parlando di un giocatore che tre-quattro anni f era stabilmente nella Top Ten del ranking Atp, e che poi è calato a causa dei tanti infortuni che lo hanno limitato; per un fisico come il suo serve anche un po’ di tempo per recuperare e quindi anche questa tappa del Qatar Open rimane importante per ritrovarsi in vista dei grandi tornei, intanto è già molto il fatto che Berrettini abbia recuperato una classifica tale da consentirgli di essere presente negli appuntamenti di una certa caratura (dunque Slm e Masters 1000) ma bisogna procedere per gradi…