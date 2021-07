Diretta Berrettini Ivashka/ Streaming video tv: romano favorito a Wimbledon 2021

DIRETTA BERRETTINI IVASHKA: MATTEO VUOLE STUPIRE WIMBLEDON!

Sarà Berrettini Ivashka, la diretta per gli ottavi di finale da Wimbledon 2021, da seguire nel campo numero 12 oggi, lunedi 5 luglio 2021 a partire dalle ore 12.00. L’azzurro numero 9 al mondo torna dunque protagonista sull’erba inglese nel Manic Monday per affrontare Il’ja Ivashka e strappare dunque il pass che vale i quarti di finale del torneo, terzo slam della stagione: e il favore del pronostico è tutto per il romano.

Matteo Berrettini infatti ha fin qui condotto un cammino impeccabile a Wimbledon 2021, ma il bielorusso, numero 79 del ranking mondiale non è comunque avversario da sottovalutare: pure l’azzurro, che ha dimostrato di essere a suo agio su questa superficie (specie con la vittoria al Queen’s di pochi giorni fa), ha ormai messo nel mirino il successo questo pomeriggio e soprattutto l’ottavo posto nel ranking iridato (dove al momento siede Roger Federer, oggi pure impegnato contro Sonego per gli ottavi di finale). Sarà gran battaglia oggi sull’erba inglese, con la diretta Berrettini-Ivashka.

DIRETTA BERRETTINI IVASHKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Ivashka alle ore 12.00 sarà naturalmente garantita all’intero della programmazione che Sky Sport riserva in questi giorni a Wimbledon 2021 su numerosi canali della televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Berrettini Ivashka sarà garantita agli abbonati Sky, che potranno avvalersi del sito oppure dell’applicazione di Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI IVASHKA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta tra Berrettini e Ivashka, gran match in programma oggi per gli ottavi di finale di Wimbledon 2021, ci pare necessario andare a ricordare come i due sono arrivati fin a questo punto del tabellone ATP, nel terzo slam del 2021. Partiamo allora dall’azzurro, che come abbiamo accennato prima, non ha finora fatto fatica durante il torneo inglese. Partito come settimo nel ranking, il romano ha avuto subito a che fare con Pella, battuto con un agevole 3-1 (6-4, 3-6, 6-4, 6-0): di fila Berrettini si è trovato davanti all’olandese Van De Zandschulps, superato per 3-0 (6-3, 6-4, 7-6), per poi strappare il pass che valeva gli ottavi di finale di Wimbledon 2021 a Bedene, pure annientato con un chiaro 3-0 finale (6-4, 6-4, 6-4).

Pure si può dire che è stato un cammino piuttosto facile fin qui per il bielorusso classe 1994. Nel primo turno Ivashka ha avuto a che fare con Munar, battuto per 3-0 (6-1, 7-5, 7-6), mentre a seguire ha battuto per 3-1 il numero 61 a mondo Chardy, imponendo il 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 sul tabellone finale. Solo pochi giorni fa il bielorusso ha poi avuto la meglio su Jordan Thompson (fresco di vittoria su Nishikori), con il risultato finale 6-4, 6-4, 6-4 che dunque gli è valsa la possibilità oggi di giocarsi l’accesso ai quarti di finale (sarebbe il massimo risultato a Wimbledon). Dato lo stato di forma dei due giocatori, siamo sicuri che oggi saranno scintille per la diretta Berrettini-Ivashka: chissà che dirà il campo.

