Diretta Berrettini Krajinovic/ Serbia Open 2021 streaming video tv, orario del match

DIRETTA BERRETTINI KRAJINOVIC: PER UN POSTO IN SEMIFINALE

Berrettini Krajinovic si gioca venerdì 23 aprile, con inizio alle ore 13:00 (primo match di giornata): è il quarto di finale del Serbia Open 2021, un torneo di categoria Atp 250. Stiamo parlando dunque di un appuntamento “minore”, che torna a giocarsi dopo 9 anni: organizzato dalla famiglia di Novak Djokovic (il numero 1 è presente nel tabellone principale), dopo la ricollocazione di Budapest che ne aveva preso il posto è tornato ad animare il calendario del tennis maschile. Matteo Berrettini è la testa di serie numero 2; dopo aver vinto il derby contro Marco Cecchinato prosegue nel suo torneo sfidando un altro padrone di casa, vale a dire Filip Krajinovic.

Lo avevamo visto settimana scorsa, nel match contro Fognini a Montecarlo; un giocatore che ha sicuramente potenzialità, ma che sa come il suo livello (salvo qualche sfuriata occasionale, sempre possibile) non possa raggiungere in termini costanti certi picchi, del resto parliamo di un classe ’92 che ha già dimostrato il suo bagaglio. Di conseguenza il tennista romano parte favorito nella diretta di Berrettini Krajinovic, ma come sempre parlerà il campo; noi adesso possiamo andare a presentare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA BERRETTINI KRAJINOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Krajinovic sarà trasmessa su SuperTennis: è infatti la web-tv federale a trasmettere il torneo Atp Barcellona 2021, dunque anche per questo match bisognerà selezionare il canale 64 del digitale terrestre, oppure servirsi della diretta streaming video fornita dalla stessa emittente, visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del torneo è barcelonaopenbancsabadell.com: vi troverete tutte le informazioni utili sul calendario, il tabellone e le principali notizie sui giocatori.

DIRETTA BERRETTINI KRAJINOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che Berrettini Krajinovic ci consegna una partita in cui il nostro giocatore è favorito; al netto del dolce ricordo che porta l’avversario serbo (ne parleremo), il romano ha una classifica migliore e una varietà di soluzioni che sono sconosciute al pur bravo Krajinovic, che ha comunque il pregio di essere stato sempre costante nel corso degli anni. Vero è anche che ci troviamo in un torneo 250, nel quale è possibile di tutto; in particolar modo possiamo dire che Berrettini si è iscritto al Serbia Open 2021 più che altro per testare la condizione fisica in vista degli appuntamenti importanti sulla terra, a caccia di quel 100% che non lo ha ancora accompagnato nei primi match del 2021. A dirla tutta, dopo la straripante semifinale degli Us Open il vero tennis di Matteo non si è più visto; il ranking lo vede comunque all’interno della Top 10 (proprio al decimo posto) ma non è questo il punto, Berrettini ha innanzitutto bisogno di giocare e migliorare. Se poi nel corso del torneo dovesse anche arrivare la strada aperta verso il titolo, allora sarà tanto di guadagnato…



