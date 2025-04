DIRETTA BERRETTINI MUSETTI ATP MONTECARLO 2025: SI SOGNA!

Si sogna con la diretta Berrettini Musetti, che giovedì 10 aprile vale per gli ottavi di finale del torneo Atp Montecarlo 2025: il derby ci dice naturalmente che avremo un italiano nei quarti del primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa, aumentando le possibilità di vincere un torneo che solo Fabio Fognini ha saputo mettere in bacheca. Oggi dunque non si tratta di fare il tifo: naturalmente esistono simpatie o altri fattori, dunque si può preferire che sia Matteo Berrettini a raggiungere i quarti o, al contrario, qualcuno sarebbe più soddisfatto con una vittoria di Lorenzo Musetti, ma in ogni caso la sfida tutta azzurra rappresenta un ottimo momento per noi.

Perché Jannik Sinner resta numero 1 al mondo fino all'ATP Roma/ Il "regalo" di Berrettini a Montecarlo

Di Berrettini e della sua storia di riscatto abbiamo detto, la vittoria contro Alexander Zverev permette anche a Jannik Sinner di tornare dalla squalifica ancora come numero 1 Atp ma giustamente The Hammer guarda in casa propria, cioè alla possibilità di vincere finalmente il primo Masters 1000 in carriera. Musetti ha trascorso quasi quattro ore in campo, dovendo rimontare prima Yunchaokete Bu e poi il più insidioso Jiri Lehecka: approccio sempre negativo ma poi grande capacità di reagire, nella diretta Berrettini Musetti però potrebbe non bastare per prendersi i quarti del torneo Atp Montecarlo 2025.

DIRETTA/ Berrettini Zverev (risultato finale 2-1): super Matteo, ora ottavi ATP Montecarlo 2025! (8 aprile)

DIRETTA BERRETTINI MUSETTI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ATP MONTECARLO 2025

Come sempre la diretta Berrettini Musetti sarà affidata ai canali della televisione satellitare, gli abbonati potranno seguire la diretta streaming video dell’Atp Montecarlo 2025 grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI MUSETTI ATP MONTECARLO 2025: PER IL RILANCIO

Presentando la diretta Berrettini Musetti possiamo anche dire che il vincitore di questo match sfiderebbe, nei quarti del torneo Atp Montecarlo 2025, uno tra Nuno Borges e Stefanos Tsitsipas: chiaramente la partita di cartello e decisamente complicata sarebbe quella contro il greco, che non solo è il campione in carica ma nel Principato ha vinto tre delle ultime quattro edizioni, dunque ha un feeling particolare con questi campi e rappresenterebbe un test davvero complicato per i nostri due giocatori. A questo punto bisognerà scoprire chi vincerà la diretta Berrettini Musetti: forse per come sta giocando il favorito è il romano, anche se la superficie direbbe il carrarese.

Diretta Berrettini Fritz/ Miami Open 2025 streaming video tv: sarà un braccio di ferro! (quarti, 27 marzo)

Eppure Matteo ha dimostrato di poter gare grandi cose anche sulla terra: in questo senso non era scontato battere in due set Mariano Navone, per non dire poi del capolavoro contro Zverev che ha vinto due volte a Roma, due a Madrid e ha una finale al Roland Garros, in più in termini generali resta pur sempre il numero 2 Atp anche se il periodo non è dei più felici. Musetti sulla terra può vantare il bellissimo bronzo olimpico dell’ultima estate, così come la vittoria nella finale di Amburgo contro Carlos Alcaraz e, all’Atp Montecarlo, un successo contro Novak Djokovic: il talento non è in discussione ed è superiore a quello di Berrettini, purtroppo il pacchetto completo ha funzionato solo a sprazzi.