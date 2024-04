Diretta Berrettini Navone/ Atp Marrakech 2024 streaming video tv: ecco la semifinale! (oggi 6 aprile)

La diretta di Berrettini Navone sarà il piatto forte di oggi, sabato 6 aprile 2024: siamo giunti alla semifinale del torneo Atp Marrakech 2024, appuntamento marocchino sulla terra rossa che è la grande protagonista della prima vera del tennis mondiale che culminerà con il Roland Garros passando anche tramite tre Masters 1000 a Montecarlo (settimana prossima) e poi Madrid e Roma. Intanto siamo a un torneo Atp 250 che serve a introdurci verso i momenti più attesi e la diretta di Berrettini Navone mette in palio un posto in finale: Matteo Berrettini in carriera ha colto soddisfazioni ben più prestigiose, ma nel suo cammino di recupero anche Marrakech può diventare una tappa di fondamentale importanza.

Nella diretta di Berrettini Navone naturalmente dovremo anche andare alla scoperta del giovane avversario argentino, che il grande pubblico certamente conosce poco. Intanto possiamo dire che Matteo Berrettini arriva dalla bella vittoria di ieri nel derby italiano nel quarto di finale contro Lorenzo Sonego e punta a fare ulteriori passi avanti dopo i tantissimi problemi recenti, compreso il malore accusato a Miami nel corso del Masters 1000 disputato da poco in California e vinto da Jannik Sinner, che proprio dal romano ha raccolto il testimone di tennista italiano di punta.

DIRETTA BERRETTINI NAVONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE?

La diretta tv di Berrettini Navone sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare in occasione della semifinale del torneo Atp Marrakech 2024: il canale dedicato è Sky Sport Tennis (numero 205 della piattaforma). Inoltre, come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, tramite il servizio offerto dall’applicazione Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI NAVONE: CONOSCIAMO L’AVVERSARIO

Presentando la diretta di Berrettini Navone ci sembra doveroso adesso dire qualche parola in più circa l’avversario del tennista romano nella semifinale del torneo Atp Marrakech 2024. Mariano Navone, nato a Nueve de Julio il 27 febbraio 2001, è un emergente tennista argentino che, da buon sudamericano, ha nella terra rossa il suo indiscutibile punto di forza. In questa stagione ha già ottenuto il risultato più rilevante della propria carriera, cioè la finale di un torneo Atp 500 a Rio de Janeiro, anche se persa contro il più affermato connazionale Sebastián Báez, ma certamente almeno su questa superficie Navone è un avversario da non sottovalutare.

La diretta di Berrettini Navone vedrà dunque Matteo sfidare il giocatore che attualmente occupa la posizione numero 60 nel ranking mondiale Atp, praticamente il suo miglior ranking perché al massimo è stato numero 59 un mese fa. Tecnicamente quindi sarebbe proprio l’argentino il favorito, dal momento che Matteo Berrettini è solamente il numero 135 del mondo, ma naturalmente sappiamo da cosa sia determinata la classifica del nostro giocatore. Al di là dei numeri, sulla terra rossa Navone può comunque essere davvero un rivale pericoloso, allora siamo davvero curiosi di seguire la diretta di Berrettini Navone per scoprire come finirà la semifinale del torneo Atp Marrakech 2024.

