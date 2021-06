Diretta Berrettini Norrie/ Finale Queens 2021 streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA BERRETTINI NORRIE: LA FINALE DEL QUEENS!

Berrettini Norrie, in diretta alle ore 14:30 di domenica 20 giugno, è la finale del torneo del Queens 2021: un pomeriggio dedicato al nostro Matteo Berrettini, che per la terza volta in questo 2021 gioca l’ultimo atto per sollevare un trofeo. Questa volta siamo sull’erba di Londra, uno dei tornei che fanno da apripista al grande spettacolo di Wimbledon; un appuntamento che ha visto scintillare più di una volta Andy Murray, che però ha pagato la lunga inattività ed è stato eliminato proprio dal nostro giocatore al secondo turno, in maniera anche abbastanza netta (6-3 6-3 in meno di un’ora e mezza).

Diretta/ Djokovic Tsitsipas (risultato finale 3-2): Nole vince il Roland Garros 2021!

Berrettini invece, dopo la semifinale vinta contro Alex De Minaur, ha la possibilità di mettere in bacheca il titolo numero 5 della sua carriera; l’avversario è Cameron Norrie, britannico nato in Sudafrica che in questa prima parte di stagione sta vivendo un ottimo periodo come certificato dalle due finali raggiunte nei mesi scorsi. Ancora nessun titolo, ma certamente Norrie è in crescita e potrebbe mettere in difficoltà il romano; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Berrettini Norrie, intanto possiamo presentare quelli che sono i temi principali legati al match.

Cloe Giani Giavazzi è morta a 12 anni/ Malore improvviso uccide promessa del tennis

DIRETTA BERRETTINI NORRIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Norrie, finale del torneo Atp Queens 2021, sarà trasmessa sia su SuperTennis, canale disponibile al numero 64 del digitale terrestre, ma anche su Sky Sport Arena che è riservato agli abbonati alla televisione satellitare. Nel primo caso potrete seguire il match in mobilità visitando il sito www.supertennis.tv, nel secondo il servizio di diretta streaming video è garantito dall’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Krejcikova Pavlyuchenkova (2-1) finale Roland Garros 2021: vince la ceca!

DIRETTA BERRETTINI NORRIE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Berrettini Norrie, come già detto, potrebbe consegnare al nostro tennista il quinto titolo in carriera: l’ultimo è arrivato poco tempo fa sulla terra di Belgrado, una superficie che ha visto Matteo raggiungere anche la finale del Masters 1000 di Madrid (persa contro Alexander Zverev) e i quarti del Roland Garros, dove è stato eliminato abbastanza nettamente da Novak Djokovic. Per Berrettini sarà questo il primo incrocio contro Norrie, che in semifinale al torneo del Queens 2021 ha eliminato Jack Draper nel derby britannico e prima ancora aveva battuto Albert Ramos-Vinolas; Berrettini, lo ricordiamo, è testa di serie numero 1 nel tabellone del Queens e dunque si presentava sull’erba londinese già sapendo di poter arrivare in fondo. Ora potrebbe vincere il secondo titolo in carriera su questa superficie, preparandosi al meglio per l’appuntamento di Wimbledon in cui dovrà confermare le belle cose fatte vedere sulla terra, la transizione tra una superficie e l’altra non è mai semplice ma Matteo ha le capacità per stupire…



© RIPRODUZIONE RISERVATA