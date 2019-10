Diretta Berrettini Rublev/ Streaming video tv, quarti finale Atp Vienna: sogno Finals

Dopo aver battuto Edmund e soprattutto Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini si presenta ai nastri di partenza contro Andrey Rublev per questa diretta dei quarti di finale del torneo Atp 500 Vienna 2019 come il grande favorito. Numero 3 del seeding, numero 11 mondiale, il tennista romano in forma smagliante e dopo una stagione esaltante alle ore 14 affronterà il temibile russo per sognare la finale ma soprattutto per guadagnare tanti più punti possibili nella Race to London che garantisce l’accesso alle Finale di fine anno con i migliori 8 al mondo che si sfidano nel torneo dei Maestri. Rublev, numero 22 Atp è il fresco vincitore del titolo a Mosca e ritrova Berrettini, che nei confronti diretti è in vantaggio per 2-1. Il match comincerà dalle 14 in poi e vedrà il romano con la testa “nel carroarmato” per provare a raggiungere le semifinali dopo un percorso fin qui maestoso in quel dell’Austria: un solo set perso, all’esordio contro Edmund (poi travolto 6-3, 6-4) e soprattutto una grande sfida vinta col “baby Federer” 7-6; 7-6 con due tie break tiratissimi in cui Dimitrov ha dovuto piegarsi alla fantasia di colpi e servizio del giovane romano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BERRETTINI ZVEREV

La diretta tv di Berrettini Rublev sarà garantita su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, sui canali numero 201 e 204 della piattaforma satellitare che detiene i diritti per il torneo ATP Vienna 2019. Di conseguenza, sarà disponibile (almeno per gli abbonati Sky) anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

BERRETTINI, IL SOGNO FINALS CONTINUA

Matteo Berrettini vincendo contro Dimitrov ha dimostrato una volta di più come il sogno delle Finals non sia più utopia ma una realtà ormai vicinissima: il favorito ora è proprio lui, a maggior ragione se dovesse battere Rubelv oggi e avanzare parecchio a Paris Bercy la prossima settimana. Ad oggi i qualificati di diritto per la grande quantità di punti sono Nadal, Djokovic, Medvedev, Federer, Thiem, Tsitsipras, mentre per il omento il settimo e l’ottavo della Race Atp sono proprio Alex Zverev (2855 punti) e Matteo Berrettini (2570). I più immediati inseguitori in classifica sono Bautista Agut (2485), David Goffin (2325), Fabio Fognini (2280) e Gael Monfils (2215). Poche speranze invece ormai per Stan Wawrinka, Schwartzman, Khachanov, Isner e Auger-Aliassime. La sfida non è facile ma con la forma smagliante di questo ultimo periodo e il sogno di approdare alle Finals per la prima volta con un italiano dopo 30 anni fanno il resto: nel frattempo Bautista Agut cercherà di tornare a -40 da Berrettini, mentre Goffin, Fognini e Wawrinka lotteranno per tenere in vita le loro speranze. Ma ad oggi, lo ripetiamo, il favorito per proprio Matteo Berrettini e il tennis italiano continua il sogno..



