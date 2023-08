Diretta Berrettini Sinner/ Streaming video tv Canadian Open 2023, oggi mercoledì 9 agosto

DIRETTA BERRETTINI SINNER, CANADIAN OPEN 2023

Oggi mercoledì 9 agosto sarà una giornata sicuramente stuzzicante in compagnia della diretta del Canadian Open 2023: l’appuntamento con questo torneo ATP Masters 1000 in campo maschile e WTA 1000 per quanto riguarda le donne, categoria che per importanza è inferiore solamente agli Slam, sarà infatti impreziosito dalla diretta del derby Berrettini Sinner, imperdibile per tifosi e appassionati. Ricordiamo che si partirà anche oggi alle ore 17.00 di casa nostra, dovendo tenere conto del fuso orario, per Berrettini Sinner bisognerà aspettare e indicativamente si giocherà in tarda serata, con il rischio che si vada anche a notte. Il Canadian Open inaugura la grande estate nord americana sul cemento che culminerà negli Us Open passando anche dall’altro Masters 1000 a Cincinnati, già la settimana prossima.

Oggi però per noi è il derby Berrettini Sinner senza ombra di dubbio il tema più stuzzicante per la diretta del Canadian Open 2023. Per Matteo siamo felici di un rilancio sull’amata erba, grazie all’ottimo riscontro di Wimbledon che adesso va testato su una superficie differente, Jannik invece cerca il successo di prestigio che potrebbe sbloccarlo e impreziosire un 2023 già globalmente positivo per Sinner, ma senza l’acuto memorabile. Giocano sia gli uomini sia le donne in posti diversi: il torneo maschile quest’anno è a Toronto, mentre la Wta è di stanza a Montréal, in onore alle due anime linguistiche del Canada e alle loro metropoli di maggior importanza. Detto di Berrettini Sinner, vediamo ora gli altri argomenti principali legati alla diretta del Canadian Open 2023.

DIRETTA BERRETTINI SINNER, CANADIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Berrettini Sinner è nel contesto del Canadian Open 2023, che viene affidato a due diverse emittenti: come sempre, quando si tratta di un torneo Masters 1000, l’appuntamento si sdoppia. I match maschili vengono trasmessi sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (201) come “supporto”, mentre le partite femminili sono sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi sarà possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023, BERRETTINI SINNER: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Canadian Open 2023 sarà oggi molto “italiana”, non solo grazie alla diretta di Berrettini Sinner. Ad esempio sarà sicuramente affascinante la partita di Camila Giorgi contro la ceca Petra Kvitova, avversaria di grande livello ma nel torneo che ha dato la gioia più grande della carriera alla nostra tennista proprio nell’ultima occasione in cui si giocò a Montreal, perché due anni fa Camila Giorgi ottenne il successo più prestigioso battendo in finale l’altra ceca Karolina Pliskova al Canadian Open. Questa partita tuttavia dovrebbe essere nel cuore della notte, mentre in precedenza dovremo seguire altri due uomini.

Missione realisticamente impossibile o quasi per Matteo Arnaldi, che si è già fatto onore superando prima le qualificazioni e poi anche il primo turno ma che oggi nella diretta del Canadian Open 2023 è atteso dal match di secondo turno contro il russo Daniil Medvedev, che partirà indossando naturalmente i panni del grande favorito. Più speranze certamente sono riposte in Lorenzo Musetti, che invece ha ottime possibilità di superare anche il secondo turno nel match contro l’australiano di evidenti origini greche Thanasi Kokkinakis.











